Sanidad confía en remontar las pobres cifras de vacunación de la gripe: «Se ha visto el peligro»

Canarias solo ha inoculado 210.000 vacunas contra la gripe de las 335.000 dosis que adquirió, lo que representa el 62,5%. Esta campaña vacunal ha alcanzado a un 10,67% menos de personas pese a que se incluyeron nuevos grupos, como los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años, o las personas fumadoras. Así, de los 81.000 menores de 5 años en las islas, segun los datos del Instotuto Nacional de Estadística, solo se ha vacunado el 11,9%. De hecho, entre octubre y enero la vacunación ha estado un 15% por debajo de la alcanzada el año anterior. Pero ahora Sanidad confía en remontar. «Este año se ha vacunado menos. Llegamos a tener coberturas inferiores al 15% e incluso más» con respecto a 2022. «En los últimos días estamos en un 10% menos y tal y como va la marcha de la vacunación previsiblemente acabaremos similar a la temporada pasada. Desde que se vio el peligro la población de los sectores vulnerables ha acudido a vacunarse», asegura el jefe de Sección de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, Amós García Rojas.

La escasa vacunación en Canarias, confiesa el epidemiólogo, les llegó a «preocupar», pero en la última semana «se han puesto más vacunas que en el mismo período del año anterior, ya se empieza a la población a vacunar más», abundó.

Vacunación por grupos

125.158 personas de más de 65 años se han vacunado ya contra la gripe en las islas. Además, se ha inoculado en 34.537 personas menores de 60 años, pero con enfermedades crónicas. 4.321 personas cuidadoras también se han vacunado contra la gripe esta temporada, además de 2.953 mujeres embarazadas y 7.563 trabajadores y trabajadoras de las plantillas sanitarias. Sanidad no dio datos sobre el número de personas fumadoras que también se ha pinchado, pero si cuantificó al nuevo grupo diana, el de los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años, hasta la fecha se han vacunado 9.695 menores de este colectivo, el 11,9%.

Preguntado por la baja inmunización entre el personal sanitario Amós García dijo: «No son las coberturas que nos gustan. Están por debajo de lo que nos gustaría, pero este año es similar al año pasado. En los datos globales, las coberturas son inferiores en todos los colectivos. Afortunadamente en el grupo diana de los mayores ha habido un incremento notable», aunque no lo cuantificó.

Vacunación contra la covid y el virus sincitial

La vacunación contra la covid son menores aún. Se han inoculado 91.203 dosis en personas mayores de 60 años, 15.780 en enfermos crónicos menores de 60, prácticamente la mitad de quienes se vacunaron contra la gripe. y Por el «grupo de riesgo para la covid por edad» se han vacunado 3.525 personas.

El éxito de la temporada es la vacunación contra el virus respiratorio sincitial (VRS) en niños y niñas de hasta seis meses, pues se han administrado ya en Canarias 5.000 vacunas con una cobertura superior al 90% entre los recién nacidos y del 70% entre el resto. «Ha sido fantástica la cobertura. Salen ya de Maternidad con el anticuerpo protegidos y también se está protegiendo a niños y niñas de hasta seis meses que son más sensibles a tener un cuadro clínico más complicado» por el VRS, dijo el epidemiólogo. Además, esta vacuna se mantendrá hasta el 31 de marzo, recordó.

Cansancio y menos percepción del riesgo

Amós García cree que la baja respuesta esta temporada de la población a la vacunación se debe fundamentalmente a dos cuestiones. Por un lado, dice, «el cansancio, el hastío de la ciudadanía fruto de la vida tan tremenda cuando la pandemia. Y, al mismo tiempo una percepción del riesgo que ha disminuido considerablemente. Hemos conseguido domesticar al virus de la covid, ahora no es tan terrible, pero podemos padecer una gripe tan poderosa como la de este año. Hay que reforzar la idea de que no está todo el pescado vendido. No estamos en mejores condiciones si tenemos un perfil de riesgo. Hay que insistir en la vacunación», reiteró.