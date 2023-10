Sanidad achaca el colapso de Urgencias a un pico puntual y los sindicatos creen que estructural

El colapso de los servicios de Urgencias del Insular, el HUC y La Candelaria estos días, con 300 pacientes de media, 100 más de lo habitual, responde al «intenso calor y la calima». Especialmente han sido «personas personas mayores de 50 años con crisis respiratorias agudas», afirmó este miércoles la consejera de Sanidad, Esther Monzón. Sin embargo, para Ruyman Pérez, portavoz de la Federación de Salud de Intersindical Canarias, se trata de un problema de falta de infraestruras.

La consejera señaló que estaban «preparando el plan de actuación para las gripes estacionales y eso pasa por la vacunación que desde el lunes se puso en marcha» la campaña y «pasa por atender y poner más profesionales y por colocar o recolocar a esos pacientes que están ocupando camas hospitalarias y tienen el alta médica». En estos momentos unas 500 personas. De hecho, avanzó, que están elaborando con Bienestar Social una «orden conjunta», sería la tercera en la última década, para la derivación, ya que según Monzón la de 2022 no se ha podido llevar a cabo por «encajes jurídicos que no podían desarrollare».

«Los pacientes no pueden derivarse a planta y se crea un efecto dominó. Tenemos la sanidad colapsada», dijo Ruyman Pérez. «El covid ha hecho sus efectos también. La patología crónica en su momento no se pudo atender por atender la situación crítica de la pandemia y ahora está dando los resultados: los pacientes están más enfermos y la cronicidad ha empeorado, además de tener una sociedad envejecida».

Intersindical también señala la falta de infraestructuras. «En Canarias no se construye un hospital desde hace más de 20 años, y la población ha aumentado considerablemente. Necesitamos más hospitales y mantener a nuestros profesionales. Ofrecerles unas condiciones de trabajo adecuadas para que no se nos vayan y en definitiva es un problema de gestión que nuestros políticos en más de 20 años no han sabido solucionar».

Por su parte Monzón cree que efectivamente falta infraestructuras, pero sociosanitarias, no hospitalarias. «Donde realmente está el problema es en la falta de infraestructuras sociosanitaria. La infraestructura hospitalaria es para agudos y con los datos que manejamos estamos atendiendo y podríamos atender mucho mejor si pudiéramos contar con todas esas camas, unas 500, ocupadas por ese perfil sociosanitario».