El Insular vuelve a sufrir un colapso en las urgencias con 300 pacientes al día

Hasta 300 pacientes al día, un centenar más que la media habitual, han estado atendiendo los grandes hospitales canarios estos días en los servicios de urgencia. Trabajadores de la sanidad en las islas denuncian de nuevo el colapso en el servicio del Insular, un hospital especialmente afectado por la falta de espacio y el gran volumen de población a la que tiene que atender. Según fuentes del centro, durante el puente atendieron a más de 1.000 personas, lo que obligó a derivar personal del Materno hacia las urgencias, donde se acumulaban los pacientes en los pasillos al no contar con camas disponibles.

Según representantes de los trabajadores, hasta 100 personas esperaban por una cama este lunes en el Insular e incluso se habilitó Tránsito 3, la antigua área de Observación de Urgencias para colocar a los pacientes.

Posibles causas

«La descompensación de las patologías crónicas asociadas al calor» unida «al comienzo de las infecciones respiratorias» –Sanidad aprecia un aumento de los contagios de covid– son las causas que podrían explicar este repunte. «Es posible que eso haya acentuado un poco el problema, pero la situación en sí es la base del sistema, que está desbordado. No se aplican ciertos elementos correctores, como un mejor manejo de la cronicidad en Atención Primaria», lamentan representantes de los trabajadores.

El colapso de las urgencias se traslada también a las ambulancias, que se quedan «atascadas» sin poder dejar a los pacientes.

Para José Pérez, presidente del comité de empresa de Tasisa, la cuestión sigue siendo la «saturación de los servicios». En los hospitales no hay camillas ni sillas de ruedas disponibles con lo que las ambulancias deben esperar para dejar a los pacientes. «Esto se está produciendo todos los días. Es una cadena. No hay coordinación entre el 112 y el Servicio Canario de Salud. No saben cómo está la situación de los hospitales y faltan medios y personal».

Peor en Tenerife

En los dos grandes hospitales de Tenerife, comenta Enrique Espi, coordinador de ambulancias en la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO Canarias, la situación es «mucho peor». Según Espinel, en Gran Canaria la espera de las ambulancias suele ser de una hora, mientras en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) es de «hasta 13 horas». Una hora, dice Espi, es «una margen aceptable», aunque reconoce que hay excepciones en las que tardan mucho más. Pero en el HUC y La Candelaria la demora es mayor. «No hay hospital en el sur ni en el norte de Tenerife y todo llega al HUC y a La Candelaria».

Migrantes y personas que ocupan cama con el alta médica

La situación, además, se agravó la semana pasada con la llegada de personas migrantes que necesitaban atención, a lo que se añade que según la consejera de Sanidad, Esther Monzón, medio millar de personas siguen viviendo en los hospitales aunque tienen el alta médica.

Los sanitarios temen que con la llegada del invierno la situación vuelva a complicarse y que se de «una vuelta de tuerca más».

Ayer Sanidad anunció que se iba a empezar a demoler el antiguo CULP, un «paso previo» para la ampliación del hospital Insular que no estará lista en el medio plazo.