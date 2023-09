La probabilidad de tener el chikungunya o el dengue en Canarias «sigue siendo baja»

El hallazgo en Tacoronte de tres ejemplares hembra y una larva del mosquito 'Aedes albopictus' no debe alertar a la población, más bien al contrario, ya que la detección de este tipo de vectores invasores, transmisores de dengue, zika, chikungunya o fiebre amarilla, indica que será muy difícil que este tipo insectos logren instalarse en el archipiélago.

«Hay que decirle a la población que tenga calma. Los mosquitos que llegan a las islas se están detectando y no tenemos estas enfermedades en Canarias. La probabilidad de tener dengue o chikungunya autóctonos sigue siendo baja porque no tenemos el vector asentado ni patógenos», explica el director del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias (Iuetsc) de la Universidad de La Laguna (ULL), Jacob Lorenzo.

TRES FRENTES DE ACCIÓN Búsqueda Se han colocado 40 trampas cerca del invernadero de Tacoronte donde se hallaron tres mosquitos adultos

Trazabilidad Salud Pública está investigando el paradero de los ejemplares de bambú que portaban los insectos

Ayuda La colaboración ciudadana es básica para dar caza al vector con avisos de avistamientos o picaduras sospechosas

De hecho, el control epidemiológico de estos patógenos se realiza a través de la vigilancia del insecto porque algunas de las enfermedades que transmite pueden cursar de forma asintomática.«La mayoría de los que pasan dengue no se dan cuenta. Asocian el malestar al viaje», comenta el especialista.

Los casos identificados en Canarias son importados de zonas donde el dengue es endémico; América del sur, América central y Caribe, sudeste asiático, Pacífico occidental, Oceanía y África subsahariana. «Los casos que tenemos en Canarias son personas que vuelven infectadas desde estos países», explica Lorenzo que cifra en seis los casos de dengue registrados en lo que va de año en Canarias, cinco de ellos con origen en Cuba.

«Si no tenemos la enfermedad en la isla y el vector no se ha asentado, no tenemos que preocuparnos», insiste.

El año pasado, Salud Pública registró en el archipiélago 13 casos confirmados de dengue, además de 14 casos probables y nueve sospechosos, según el informe de la Red Canaria de Vigilancia Epidemiológica.

Actualmente, el sistema de vigilancia controla con especial ahínco la presencia de dos mosquitos del género Aedes en Tenerife; el mosquito tigre (albopictus), detectado por primera vez en Canarias el pasado viernes; y el de la fiebre amarilla (aegypti) localizado en diciembre en una casa del barrio de El Toscal y, en febrero, en la terminal de cruceros del Puerto de Santa Cruz de Tenerife. «Entran en nuestro territorio con el transporte de mercancías, normalmente en material vegetal o neumáticos con agua, o simplemente entran en barcos o aviones».

Tanto el 'Aedes aegypti' como el 'Aedes albopictus' son negros con rayas blancas en el cuerpo y las patas. «La hembra se alimenta de sangre, depositan su huevos en agua. Cuando las larvas maduran y se convierten en adultos, se multiplican. Los huevos de estas especies son resistentes a la desecación y pueden ser viables hasta 18 meses después sin contacto con el agua», explica Lorenzo.

«Quizá el albopictus es más agresivo; pone huevos en zonas abiertas, no cercanas a las casas y pica a mamíferos en general, mientras que el aegypti es más casero y prefiere la sangre humana», apunta el experto sobre las diferencias entre estos insectos del mismo género.