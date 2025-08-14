Piden planes para afrontar el calor en hospitales y centros sociosanitarios: «Esto ha venido para quedarse y va a más» Asamblea7Islas y la Plataforma de Residencias Dignas y Públicas exigen medidas para paliar el efecto de las altas temperaturas en pacientes y personal | Satse demanda una inversión para ofrecer una solución duradera al problema

Carmen Delia Aranda Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 14 de agosto 2025, 02:00

Los episodios de altas temperaturas son cada vez más frecuentes e intensos en Canarias. Una realidad que choca con las deficitarias infraestructuras hospitalarias, incapaces de ofrecer confort térmico al personal y los pacientes de algunos centros. Así, en el Hospital Universitario de Canarias (HUC), en Tenerife, hace unos días el mercurio rozó los 40ºC en la planta destinada a los pacientes oncológicos, y en algunos sectores del hospital Insular Materno Infantil de Gran Canaria se registraron los 35ºC, según denuncia el Sindicato de Enfermería Satse, que invita al Servicio Canario de la Salud (SCS) a tomar conciencia de la gravedad del problema y a planificar una inversión para dotar a estos hospitales de un sistema de climatización adecuado.

«Este sindicato ha presentado denuncias y reclamaciones al respecto desde hace bastante tiempo», señala el portavoz de Satse en Canarias, Juan Trenzado, quien recuerda que el disconfort térmico del centro de salud lanzaroteño de Valterra y del HUC fue denunciado ante la Inspección de Trabajo. «Además hemos presentado muchísimas reclamaciones a las gerencias del hospital Insular y del Materno Infantil», añadió.

Por su parte, la organización laboral Asamblea7Islas y la plataforma Residencias Públicas Dignas para Mayores y Dependientes de Canarias han solicitado al Gobierno de Canarias que elabore un plan de contingencia en los centros sanitarios públicos y en las residencias ante las olas de calor, cada vez más frecuentes y severas. «Esto ha venido para quedarse y va a más», señaló el portavoz de Asamblea7Islas, Octavio Sánchez, quien calificó de «brutal» el calor que han soportado algunos pacientes del HUC y del hospital Insular en los últimos días. «Es urgente que los planes de contingencia sean una política estructural dentro del sistema de salud pública. Las olas de calor no son una excepción estacional: son parte del nuevo escenario climático», dijo.

Por su parte, la portavoz de la plataforma de Residencias Públicas y Dignas, María Rosa Pulido, reclamó revisar las condiciones climáticas de los centros sociosanitarios canarios públicos y privados, por entender que someter a mayores y dependientes a temperaturas extremas es una forma de maltrato.

Además, exigió dotar a estos centros de personal cualificado para identificar y actuar ante los golpes de calor en dependientes y personas con medicación que agrava los efectos de las altas temperaturas.