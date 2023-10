Pacientes y personal, a más de 30 grados en el Materno Infantil

El último y prolongado episodio de altas temperaturas ha convertido el hospital Materno Infantil de Canarias en un auténtico infierno, a tenor de las quejas del personal y de los pacientes por el calor, sobre todo en la zona de hospitalización.

«El hospital Materno no tiene instalación de aire acondicionado. El Insular sí tiene aunque las máquinas estén a tope, hay zonas a las que no llega el aire», asegura Ruymán Pérez, portavoz de la Federación Nacional de Salud de Intersindical Canaria, quien pedirá a la gerencia del hospital una solución a este problema.

Y es que, según Pérez, en los últimos días el personal y los pacientes han estado sometidos a temperaturas que, en algunos momentos, han alcanzado los 33 grados en el interior del recinto hospitalario. Incluso algunos niños, señala el portavoz de Intersindical Canaria, han tenido fiebre por las altas temperaturas. «El calor ha venido para quedarse y el edificio del Materno es deficiente a nivel estructural», recalca.

También el Sindicato de Enfermería Satse en Canarias lleva tiempo denunciando la falta de climatización del Materno Infantil. «Lo denunciamos hace un par de meses públicamente y a la gerencia», comenta el portavoz de Satse, Juan Trenzado.

Según el delegado sindical, la respuesta a esta denuncia fue que no se podía valorar de forma objetiva el disconfort de pacientes y personal porque no podían realizar mediciones ya que se estaban calibrando los termómetros. «De lo que no hay duda es de que se están soportando temperaturas demenciales y extremas», señala Trenzado al que le consta que varios «pacientes han adelantado su alta» para huir del calor.