La ola de calor se ceba con la planta de Oncología del HUC: «Con febrícula, sudando y sin descansar» Una usuaria de TikTok denuncia la situación: «La semana pasada llegamos a los 40 grados. Esto no es humano» | El SCS asegura que está trabajando para solucionarlo

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 11 de agosto 2025, 18:51

Es domingo 10 de agosto. Canarias se encuentra en plena ola de calor, con varios avisos, incluso, por el riesgo para la salud. El reloj apenas marca las 8.00 horas y el termómetro, los 33 grados. No se trata de la temperatura en el exterior, sino en el interior. Tampoco se trata de un habitáculo cualquiera, sino de la planta de Oncología del Hospital Universitario de Canarias, uno de los principales de la isla de Tenerife. Amanda Campos (@amaandacamposss) denunció ayer esta situación a través de su perfil de TikTok, en el que agrega: «La semana pasada llegamos a 40 grados».

La usuaria resume el escenario en escasas palabras: «Esto no es normal. Esto no es humano» y relata que la planta carece de aire acondicionado. «Unos pocos ventiladores» se encargan de la tarea de refrescar el ambiente, pero el éxito es escaso.

La mujer relata el estado en el que se encuentran los y las pacientes, inmunodeprimidos y en tratamiento, debido a las altas temperaturas: «Están con febrícula, sudando y sin poder descansar».

También se detiene en el personal sanitario, que «trabaja agotado, con mareos, hipotensión y dolor de cabeza» y que tira de inventiva para sobrellevar la situación, apagando determinadas luces, como la de los pasillos, descansando con los pies en alto «para no desfallecer» o utilizando «sueros congelados como compresas».

Por su parte, el Servicio Canario de Salud ha admitido que la antigüedad del edificio -construido a principios de los años setenta- es un problema ante el incremento de las temperaturas, ya que no cuenta con la infraestructura necesaria para instalar aire acondicionado en todas sus plantas.

Un portavoz del centro declaró a El País que son «conscientes del malestar» y que desde la dirección están trabajando para solucionar el problema.