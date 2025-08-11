La ola de calor pierde fuerza en Canarias pero continúa El aviso de la Aemet por temperaturas extremas se reduce mañana al color naranja en cumbres y este, oeste y sur de Gran Canaria, donde el miércoles será amarillo | El jueves desaparece

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 11 de agosto 2025, 17:26 Comenta Compartir

Después de un fin de semana infernal, diurno y nocturno, el bochorno redujo este lunes la dureza con la que viene azotando al archipiélago en la ola de calor más larga de los dos últimos años, aunque seguirá cebándose con Gran Canaria al menos hasta este miércoles.

De la reducción de temperaturas dan fe los datos de las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que tanto el sábado como el domingo pasados registraron más de 40 grados en media docena de localizaciones y más de 41 en al menos tres puntos, mientras que este lunes la máxima fue de 40.2., cifra que se alcanzó en Las Tirajanas y el Aeropuerto de Fuerteventura.

La noche del domingo al lunes no fue fácil conciliar el sueño en distintos puntos de Canarias. La mínima más alta se produjo en Lomo Pedro Afonso, en San Bartolomé de Tirajana, donde no se bajó de 30.8 grados. También fue tórrida esa noche en Tías (28.8) y Haría (27.6), en Lanzarote; Tejeda (29.4) y Valleseco (26.4), en Gran Canaria; La Dehesa (28.0), El Hierro;y Llano de Los Loros (27.0), en Tenerife.

Este martes se espera que prosiga el descenso moderado y generalizado del termómetro. De hecho el aviso por temperaturas extremas de la Aemet, que va de las 11.00 a las 20.00 horas, sólo es naranja en las cumbres y el este, sur y oeste de esta isla, donde se esperan máximas de 37 grados, en particular en medianías y zonas altas de la vertiente sur, sin descartarse que localmente se superen los 40. La predicción es que estas temperaturas no se alcancen en los litorales.

Las mínimas rondarán los 25-27 grados en medianías orientadas al sur. La noche, por tanto, continuará siendo entre tropical y ecuatorial.

Los cielos estarán este martes despejados en general, con algunos intervalos nubosos en zonas de costa del norte y la calima seguirá presente, afectando principalmente a medianías y zonas altas.

En el norte de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, cumbres de La Palma y el este, sur y oeste de Tenerife el aviso es amarillo y la máxima prevista es de 34 grados. En La Palma y Tenerife afectará a medianías y en Lanzarote y Fuerteventura se centrará en las vertientes este.

Predicción para el miércoles

Para este miércoles el aviso por temperaturas extremas de la Aemet se reduce a las cumbres y el este, sur y oeste de Gran Canaria, bajando a amarillo y excluyendo los litorales. El termómetro no experimentará cambios, si acaso un ligero descenso, y la temperatura máxima se reduciría a 35 grados, afectando a medianías y zonas altas de la vertiente sur, sin descartarse que localmente se superen los 37 grados.

Ampliar La Aemet predice que la calima será más ligera a partir del miércoles. Juan Carlos Alonso

Los cielos del archipiélago estarán despejados en general, de nuevo con algunos intervalos nubosos en zonas de costa del norte. La calima, afortunadamente, será más ligera y seguirá concentrada en medianías y zonas altas.

Riesgo para la salud y de incendios

Tras la actualización de las previsiones de la Aemet, la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias mantiene el aviso de nivel rojo de riesgo para la salud en la zona de cumbre y sur de Gran Canaria y las islas de Fuerteventura y Lanzarote.

El aviso para Gran Canaria se prolonga hasta el próximo viernes, mientras que en Fuerteventura y Lanzarote el episodio comenzará a remitir hoy.

También se mantienen activos avisos naranja en el área metropolitana de Tenerife y cumbres de La Palma y aviso amarillo en la zona oeste de La Palma. El resto de avisos, en el sur y norte de Tenerife, el norte de Gran Canaria y el este de La Palma, se anularon ayer lunes.

La previsión es que el aviso por riesgo para la salud en la zona metropolitana de Tenerife termine mañana miércoles, mientras que en el oeste y cumbres de La Palma descendería este jueves.

Sigue también activa la alerta por riesgo de incendios forestales.