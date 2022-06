Vox: «Que el Orgullo Gay no sea como el 8-M para la covid» Criticas a la diputada Mercedes Jara por vincular la viruela del mono con la homosexualidad y el 'chemsex'

La diputada de Vox Mercedes Jara acusó al Ministerio de Sanidad de «financiar campañas» de 'chemsex' (uso de drogas durante las relaciones sexuales) y vincularlo con la extensión de casos de viruela del mono. «Es lógico persona que si una persona está drogada, relajará las precauciones y así se pueden transmitir todo tipo de enfermedades a través de fluidos. Oponiéndose al 'chemsex', Vox hace más por los homosexuales que el ministerio», dijo Jara, que pidió a la ministra Darias que explicara «qué medidas va a tomar para que el día del Orgullo Gay no sea la fecha de disparo de la epidemia de la viruela del mono, como lo fue, según el Instituto de Salud Carlos III, el 8 de marzo de 2020 para la covid-19«.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, respondió pidiendo a Vox «que no estigmatice» a ningún colectivo por la viruela del mono. «Es muy importante transmitir un mensaje de no criminalizar ninguna actitud ni ninguna orientación sexual. Me parece inaceptable y reprobable que tengamos grupos parlamentarios en esta Cámara que hagan estos comentarios», dijo Darias.

Pero la intervención más dura correspondió al diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz. «Es una barbaridad decir que homosexuales drogados han extendido la enfermedad. El detritus que extienden algunos para atacar a un colectivo es inaceptable. Es urgente que esta basura se pague. No me parece de recibo que se vincule tranquilamente el 'chemsex' a la viruela del mono. En su obsesión con la homosexualidad y el sexo de los demás hacen unas cosas que me alarman», ha criticado Díaz, que ha pedido que en Vox «se vacunen contra la viruela del lerdo»