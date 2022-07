La ocupación hospitalaria por pacientes covid se duplica en un mes

El impacto de la séptima ola de la covid-19, empujada por las nuevas subvariantes de ómicron, ya ha llegado a los hospitales, que ahora no han podido esquivar la subida de contagios, como sí habían hecho en los incrementos de las semanas previas. En apenas un mes, el número de ingresados totales por coronavirus en España casi se ha duplicado, lo que también ha repercutido, aunque con menos fuerza, en las unidades de cuidados intensivos.

Según el último informe del Ministerio de Sanidad, en España están ingresadas por covid 12.080 personas, frente a las 6.412 que lo estaban el 10 de junio. Ese día, los enfermos de coronavirus ocupaban el 5,2% de las camas de hospital, mientras que este viernes suponen el 9,95%, rozando ya el 10%, que supondría abandonar el 'riesgo bajo' y entrar en 'riesgo medio' de acuerdo al 'semáforo covid', acordado por el departamento de Carolina Darias y las comunidades autónomas.

Algo similar ocurre en las UCI, que albergan a 508 pacientes y se encuentran al 5,77% de ocupación, cuando el 8 de junio marcaron un mínimo del 3,62%, con 322 internados. Madrid, con el 14,59%, y el País Vasco, con el 13,01%, son las comunidades con más pacientes covid en las UCI.

El aumento de la presión hospitalaria tiene su origen en el crecimiento de los contagios. La incidencia acumulada en los mayores de 60 años, la única que se mide en la actual fase de gripalización, se ha situado este viernes en los 1.225,28 casos por cada 100.000 habitantes, 90 más que el martes. Pero el dato más preocupante aparece en los mayores de 80 años, el subgrupo más vulnerable, donde la incidencia alcanza los 1.641,7 casos.

Por comunidades, La Rioja marca el máximo nacional con 2.283 casos, y tras ella se hallan Extremadura (1.678) y el País Vasco (1.460). Todas se encuentran por encima de los 1.000 casos de incidencia acumulada, salvo Andalucía, en una posición mucho más favorable, con 482.

«La mejor noticia es que el incremento sobresaliente de los contagios no ha ido acompañado por un aumento de la presión hospitalaria a la misma velocidad», subraya el presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amós García Rojas. Pero este experto pide no caer «en la complacencia». «Si sigue habiendo más infecciones, por una cuestión matemática, habrá más casos graves y más fallecimientos, y eso aumentará la presión no solo en los hospitales, sino en todos los niveles asistenciales, incluida la Atención Primaria», asegura.

El empeoramiento de la covid en España está provocando un notable aumento del número de fallecidos. En los tres últimos días, Sanidad ha sumado 471 muertos por covid, la cifra más alta desde que comenzó la gripalización, el 1 de abril. Los muertos por coronavirus desde el inicio de la pandemia, con prueba positiva, aumentan hasta los 108.730.

Pese a que la situación es la peor desde mediados de febrero, Carolina Darias se aferra al optimismo al asegurar que la curva de la pandemia podría estar «ralentizándose». Eso sí, la ministra ha pedido a quienes no han recibido el refuerzo de la vacuna que se inoculen esta dosis, la tercera entre quienes han sido inmunizados con Pfizer o Moderna. El 46,2% de los españoles aún no ha recibido la dosis de refuerzo, según la actualización de los datos de vacunación publicada este viernes. «Mucha gente todavía no ha recibido la tercera dosis y hay que saber que ahora, con dos dosis, uno no está bien vacunado», insiste García Rojas, que apoya la recomendación de volver a utilizar la mascarilla, «principalmente en lugares cerrados y cuando se está con personas vulnerables».