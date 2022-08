Un nuevo perfil del cáncer de pulmón que preocupa: mujer joven y no fumadora enfermedades oncológicas Sólo este año se estima que habrá entre 8.500 y 9.000 diagnósticos entre el sexo femenino. La enfermedad no es exclusivo ni de hombres, ni de mayores, ni de fumadores

El perfil del paciente con cáncer de pulmón ha sido tradicionalmente el de un hombre maduro y fumador, sin embargo está cambiando: la enfermedad se está conteniendo en los hombres, pero en las mujeres no deja de aumentar hace años y además está dando lugar a un nuevo perfil, el de una mujer joven y no fumadora.

Así lo ha advertido la Asociación para la Investigación del Cáncer de Pulmón en Mujeres Icampem, que lleva más de una década investigando y concienciando sobre el cáncer de pulmón en el sexo femenino y que ha querido alertar sobre el cambio de tendencia que se está produciendo con el cáncer de pulmón.

Por ello, la asociación ha advertido de esta situación para evitar que los diagnósticos «se den demasiado tarde», porque sólo este año se estima que habrá entre 8.500 y 9.000 diagnósticos entre el sexo femenino.

Pero no solo preocupa el incremento de casos entre las mujeres, sino también el hecho de que esos casos se dan en personas cada vez más jóvenes. Esta enfermedad sigue siendo una dolencia que afecta principalmente a personas maduras, sin embargo, esta incrementando mucho la incidencia entre pacientes jóvenes, según mantienen desde la asociación.

Esta realidad, junto al incremento de casos en mujeres, está dando lugar a una situación aún residual, pero cada vez más frecuente, la de mujeres que deben enfrentar el cáncer de pulmón estando embarazadas, lo que supone un problema añadido por las limitaciones de tratamiento que implica este estado.

Desde la asociación han recordado que el tabaquismo sigue siendo la principal causa de cáncer de pulmón, pero no la única porque es posible desarrollar la enfermedad sin haber fumado. El humo del tabaco de otros, la contaminación, la genética, los malos hábitos o la exposición a sustancias como el radón también pueden originar la enfermedad.

Por ello, los expertos han pedido más investigación para poder desarrollar tratamientos más especializados, personalizados y eficaces, y más recursos para informar y concienciar a la población sobre la necesidad de no confiarse ante los síntomas.

«No podemos pensar -inciden desde la asociación- que por ser joven o no fumador no nos puede pasar; el cáncer de pulmón no es exclusivo ni de hombres, ni de mayores, ni de fumadores«.

No obstante, y según las estimaciones de la Asociación Española Contra el Cáncer AECC, los cánceres que serán más frecuentemente diagnosticados en mujeres en España en 2022 serán las de mama (34.750) y las de colon y recto (16.508).

A mucha distancia, se encontrarán aún los de pulmón (8.632), cuerpo uterino (6.773), tiroides (4.640), páncreas (4.509), vejiga urinaria (4.303) y los linfomas no hodgkinianos (4.283).

El cáncer de pulmón se mantiene como tercer tumor más incidente en mujeres en 2022, desde que en 2019 pasó de ser el cuarto tumor más diagnosticado en mujeres en las estimaciones para el año 2015 al tercero más incidente.

Este hecho está en relación con el aumento del consumo de tabaco en mujeres a partir de los años 70. En general, se espera un aumento de la incidencia de los otros tumores relacionados con el tabaco, como los de la cavidad oral y faringe o la vejiga urinaria.