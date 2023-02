Mujeres LTB denuncian la falta «preocupante» de atención sanitaria especializada

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) ha censurado este lunes la falta «preocupante» de atención sanitaria especializada en salud sexual que reciben las mujeres LTB en el sistema sanitario.

Con motivo del Día Europeo de la Salud Sexual (14 de febrero), la FELGTB ha querido denunciar la discriminación que sufre el colectivo y «los prejuicios de determinados sanitarios», por lo que ha reivindicado una mayor formación en general y a los especialistas en ginecología y urología en particular.

«A mi mujer le dijeron que, al ser lesbiana, no hacía falta que se hiciera citologías y no es un caso aislado», ha lamentado la coordinadora del Grupo de Políticas Lésbicas de la Federación, Tatiana Casado, quien ha criticado también que «cuando dices en ginecología que tienes sexo con mujeres dan por hecho que no existe penetración ni por tanto los riesgos asociados, cuando no es así».

Tampoco dan información sobre prevención o hábitos de salud sexual cuando hay muchas ITS que se transmiten en las relaciones sexuales entre mujeres si no se toman precauciones; pese a que el chemsex se ha asociado tradicionalmente a los hombres, «hay mujeres lesbianas que lo practican y no disponen de campañas de prevención o reducción de daños», ha añadido.

Mientras, la co-coordinadora del Grupo de Políticas Bisexuales, Noelia Mellado, ha asegurado que la realidad bisexual no se tiene en cuenta en las consultas ginecológicas: «se asume por defecto o que somos heterosexuales o que somos lesbianas en las consultas médicas. Esto hace que queden fuera muchos aspectos relativos a nuestra salud sexual».

Y reprocha que «automáticamente» se les juzga «desde el prejuicio de que somos promiscuas».

Por su parte, la coordinadora del grupo de Políticas Trans, Anna de Nicolás, ha censurado que las necesidades en salud sexual de estas personas siguen siendo muy desconocidas por los profesionales médicos, que en ocasiones no saben ni siquiera que algunas mujeres trans no tienen que ser derivadas a ginecología, sino a urología.

Además, considera que aún se estigmatiza a las personas trans en cuanto a salud sexual «con el pack completo de ITS y trabajo sexual», cuando ir al médico para muchas de ellas «supone enfrentarse a la ansiedad y al temor de ver cómo te van a mirar, qué prejuicios te vas a encontrar o si te van a atender de forma correcta».