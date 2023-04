Los médicos avisan del intento de suplirlos por enfermeras en atención primaria

El Consejo Canario de Colegios Médicos denunció ayer que la actualización de la Estrategia +AP, que establece el nuevo modelo organizativo de los centros de salud y consultorios de Canarias, confiere al personal de Enfermería tareas médicas que, a su juicio, «van más allá de las competencias legales que les otorga la titulación a estos profesionales sanitarios».

En concreto, se refieren a los puntos 9 y 10 del documento, que otorga al personal de Enfermería autonomía en la atención al paciente y en la resolución de problemas agudos leves recogidos en un conjunto de protocolos «consensuado y dentro de su ámbito competencial».

Sin embargo, el presidente del Consejo Canario de Colegios Médicos, Rodrigo Martín, señala que el documento definitivo no ha contado con el visto bueno de la organización colegial y que no han sido consideradas las alegaciones a la estrategia, presentadas en febrero, al entender que socava sus competencias.

«El artículo 3 de la ley básica reguladora de la autonomía del paciente 41/2002 establece que el médico responsable es el profesional que tiene a su cargo coordinar la información y la asistencia sanitaria del paciente o del usuario, con el carácter de interlocutor principal del mismo en todo lo referente a su atención e información durante el proceso asistencial», recuerda Martín que recalca que es competencia médica diagnosticar y tratar al paciente.

En todo caso, aclara, los médicos no se oponen a que se creen protocolos para que las enfermeras atiendan a los pacientes siempre que el médico mantenga su papel fijado por la ley. «Habría que establecer que el médico es el principal responsable y, a partir de ahí, podría delegar», apunta.

Martín asegura que los doce protocolos de actuación establecidos hasta ahora incluyen diarreas o molestias urinarias que «pueden ser síntomas de asuntos graves».

Además, estima que la estrategia +AP vulnera los derechos de los pacientes porque castiga a quienes van a los centros de salud sin cita a ser vistos por Enfermería, mientras que quienes vayan con cita, con esa misma patología, serán atendidos por profesionales médicos. «Lo han hecho porque les faltan médicos», sostiene Martín.

Sin consenso

Por su lado, la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas, Rita Mendoza, afirma que la gestión compartida de la demanda se lleva haciendo desde hace mucho tiempo en otras comunidades autónomas, si bien «compartir lo que llega a las puertas de una atención primaria desbordada en todos los niveles no es la solución».

Mendoza detecta dos errores en la actualización de la Estrategia +AP; que no se consensuó con los colegios profesionales, al menos no con el de Enfermería, y que el documento no incide en la gestión de la cronicidad, pese a que el 80% de la demanda asistencial y de las urgencias corresponde a este tipo de pacientes.

En todo caso, la presidenta de la organización colegial recalca las enfermeras están capacitadas para hacer una exploración y tramitar ciertas pruebas para mejorar la resolutividad del sistema.

«No queremos ocupar nada que no sea nuestro ni hacer una prescripción si no tenemos un protocolo que nos avale. Además, el Real Decreto de prescripción enfermera dice que hay que sentarse para pactar estos protocolos», añade.

Propuesta legal y consensuada

Desde la Consejería de Sanidad afirman que el documento ha sido pactado con sociedades científicas de médicos y enfermeros, que cumple la ley en materia de competencias profesionales y que la estrategia se aplica en 20 centros de salud canarios desde el pasado verano con buenos resultados.