La huelga de médicos, sorpresa para algunos

Quienes acudieron ayer a los centros de salud y hospitales de Canarias para una cita y se encontraron con su médico de huelga se llevaron una sorpresa mayúscula. Eso fue lo peor, no tener ni idea de que su consulta podía anularse por un conflicto laboral del que la mayoría desconoce los motivos.

Eso le ocurrió a Adelina de la Torre, que fue ayer al hospital Doctor Negrín a su revisión anual con el cardiólogo. Una consulta de seguimiento que iba a ser la primera presencial tras la pandemia y que ya había sido aplazada en marzo. «No me quiero enfadar, no me quiero enfadar, no me quiero enfadar...», repetía como un mantra la veterana comunicadora que se quejaba de que, con la cantidad de tecnologías de la información disponibles hoy en día, nadie la hubiera avisado de que su médico estaba de huelga.

También el paro sorprendió a Laura y Otilia Casañas. «Hemos tenido una suerte tremenda. Me estoy enterado ahora de que hay huelga», comenta Laura que acompañó a su hermana a su cita de Neurología en el Negrín.

Si su médico hubiera secundado el paro, les hubiera ocasionado un gran trastorno porque Otilia no puede caminar bien y trasladarse al hospital no les resulta sencillo.

Tampoco tenía ni idea del paro Ilenia Castellano. La joven acudió a su consulta de enfermería y salió del hospital atendida y sin haber visto ni un cartel ni una señal que indicara que el centro sanitario funcionara a medio gas.

La consulta de Pino Rosa se incluía en los servicios mínimos y fue asistida sin problemas. «Nos atendieron estupendamente», dijo la paciente, una de las pocas que tenía noticia de la huelga de médicos. «Los apoyo totalmente», dijo.

En el centro de salud de Guanarteme la mayoría de los pacientes fueron atendidos con normalidad, salvo quienes acudieron a las consultas de Pediatría.

«Ha sido bochornoso», comentó indignado Andrés Juan Ojeda, padre de un pequeño afectado de neumonía al que, tras unos días de ingreso hospitalario, la pediatra pidió ver cada dos días para constatar su evolución.

«Llevamos aquí dos horas y media. No querían verle porque decían que no era una urgencia. ¿No podrían poner más pediatras en servicios mínimos? Esto no es un consultorio de un pueblo, sino el centro de salud de Guanarteme», protestó.

Continuidad

La huelga de facultativos en atención primaria y hospitalaria seguirá hasta el viernes, a menos que el Sindicato Profesional de Médicos y el Gobierno canario lleguen a un acuerdo.

Un pacto que parece improbable ya que desde el Ejecutivo canario afirman que las demandas del comité de huelga han sido atendidas con los recientes acuerdos de la Mesa Sectorial de Sanidad.

No obstante, el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, expresó la predisposición de incorporar al plan de mejora de la atención primaria el refuerzo de las plantillas de urgencias, como proponen los médicos.

Este lunes, según Sanidad, 357 médicos de Canarias secundaron el paro en el turno de mañana, es decir, un 5% de los convocados. Por su lado, el Sindicato Profesional de Médicos de Canarias cifró el seguimiento en un 50%.