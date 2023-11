El furor por adelgazar con Ozempic obliga a tratar la diabetes con otros fármacos

El furor por adelgazar con los nuevos tratamientos análogos de la GLP-1, cuyo exponente más conocido es Ozempic, está afectando a la población con diabetes tipo 2 del archipiélago, patología para la que estaban especialmente indicados estos fármacos.

La escasez de suministro se debe a que están siendo prescritos para personas obesas sin diabetes que desean perder peso rápidamente.

Las dificultades para acceder a ellos no van a cambiar, al menos hasta que empiece a comercializarse en España otro adelgazante más eficaz aún, Mounjaro, cuya irrupción en el mercado está prevista para finales de este año, según explica Mabel Ávila, farmacéutica del departamento de Respuesta Profesional del Colegio Profesional de Farmacéuticos de Las Palmas.

Mientras tanto los médicos del Servicio Canario de Salud, cuando intentan prescribir a los pacientes diabéticos una receta de Ozempic, son alertados del suministro restringido del fármaco por el propio sistema de receta electrónica que le «ofrece las alternativas terapéuticas aprobadas por la Agencia Española del Medicamento en función de las características del propio fármaco», según aclaran desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Este aviso se emite tanto en la prescripción inicial del fármaco como para la renovación de las recetas en caso de desabastecimiento.

Sin embargo, pese al exceso de demanda, hay personas con diabetes que siguen teniendo acceso al medicamento. «Hay un suministro controlado. No hay un desabastecimiento total», explica Ávila sobre un fármaco que controla de forma eficaz la glucemia en los diabéticos y cuyo uso no se está autorizando para nuevas prescripciones hasta que se regularice el suministro.

Eficaz para perder peso, pero no milagroso

Aunque la Agencia Española del Medicamento insiste en pedir a los médicos que prescriban Ozempic solo para tratar la diabetes tipo 2, lo cierto es que este fármaco inyectable, al que solo se accede con receta, está siendo prescrito por los endocrinos para tratar la obesidad.

«El medicamento enlentece el vaciamiento del estómago y logra reducir el peso corporal en un 15%, pero la obesidad es multifactorial y, cuando dejen de usar el fármaco, recobrarán el peso. No tiene sentido prescribirlo si no va acompañado de un cambio de hábitos, de dieta y si no se hace ejercicio», sostiene la farmacéutica Mabel Ávila, del departamento de Respuesta Profesional del Colegio de Farmacéuticos de Las Palmas.