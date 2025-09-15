Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 15 de septiembre de 2025
Una joven da una calada a un porro. Reuters

Fumar porros en la adolescencia multiplica el riesgo de sufrir esquizofrenia

Un estudio español demuestra que es así si la madre del menor sufrió una infección durante el embarazo, como puede ser una gripe

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Domingo, 14 de septiembre 2025, 23:11

Un equipo de investigadores españoles ha demostrado que fumar porros en la adolescencia, en el caso de ciertos menores especialmente vulnerables, multiplica el riesgo de ... desarrollar graves enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 942 docentes de la península se incorporan a las aulas canarias y los interinos sin trabajo bajan a 150
  2. 2 Vivienda detecta casi 9.000 pisos turísticos ilegales anunciados en Canarias y pide su retirada a las plataformas
  3. 3 Declarada la prealerta por oleaje y viento en Canarias
  4. 4 El presupuesto de 2026 se perfila con recortes: 28 millones menos de ingresos y 40, de gastos
  5. 5 El mango y el aguacate, grandes protagonistas en Mogán
  6. 6 Muere un joven en un accidente de moto en Tenerife
  7. 7 De 2 a 29 estudios en seis años: el sector del videojuego se consolida
  8. 8 Un hombre en estado crítico tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en Morro Jable
  9. 9 Un hombre de 38 años herido por una agresión con arma blanca en La Palma
  10. 10 Aprender lo máximo para curar con lo mínimo: «Los gestos son los mismos, nos falta material y personal»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Fumar porros en la adolescencia multiplica el riesgo de sufrir esquizofrenia

Fumar porros en la adolescencia multiplica el riesgo de sufrir esquizofrenia