Fuga de enfermeras canarias recién tituladas: «Más de la mitad salen al extranjero o a otras autonomías»

«Yo no me vine a Suiza por trabajo, vine por amor, pero cuando el amor se acabó, fue el trabajo lo que me retuvo aquí, sobre todo, por no tener que volver a lidiar con el sistema laboral español». Francisco Moreno Rivero se diplomó en Enfermería en 2009 por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Dos años después dio el salto de su Gáldar natal al país europeo. No se trata de un caso aislado. El Consejo General de Enfermería (CGE) español cifra en más de mil las enfermeras que han solicitado trabajar en el extranjero en los seis primeros meses de 2025, un dato que apunta a nuevo récord. En todo el año 2024 fueron 1.350.

Y en Canarias el problema se agrava. «Lo que más me preocupa ahora mismo son las que se van a otras provincias y a otras comunidades autónomas. Esto sí que está creciendo de manera exponencial y creo que la Consejería no está analizando la pérdida real», manifiesta Rita Mendoza, presidenta del Colegio de Enfermería de Las Palmas (CELP). La fuga de enfermeras implica fundamentalmente a las profesionales recién tituladas: «Si yo sé que todos los años van a salir de la universidad 250 enfermeras, más de la mitad, más de 150, están saliendo a otros países o autonomías».

La presidenta del órgano colegial señala que 23 enfermeras canarias se trasladaron a otras comunidades en 2023, 115 un año después y 160 este 2025. Si se tiene en cuenta solo el éxodo al extranjero, el porcentaje de profesionales no supera el 20%.

Noruega se desmarca como destino estrella, con una campaña de captación potente dirigida al estudiantado de 4º de carrera. «Se acercan a las universidades públicas y privadas, y les ofrecen buenas condiciones laborales, estabilidad en el empleo, una oferta habitacional y una contratación durante un tiempo».

Un caramelo para muchas profesionales que saben que «en Canarias van a trabajar, porque la tasa de desempleo en Enfermería es muy baja, del 4%, pero con mucha precariedad e inestabilidad laboral». Otros destinos que destaca Mendoza son Estados Unidos, con una poderosa remuneración económica, y Francia.

El enfermero canario Francisco Moreno se muestra crítico con el «sistema de funcionariado» español, que obliga a estar «pendiente del teléfono» y recuerda su primera experiencia laboral en la sanidad pública, cuando lo llamaron para irse a La Gomera sobre la marcha, solo por mes y medio.

«Uno se apunta a una lista y, cuando lo llaman, está obligado a aceptar lo que le dan, porque, si no, lo penalizan», reseña, a la par que lamenta que este método no tenga en cuenta las preferencias profesionales de las enfermeras. Él tuvo la oportunidad de especializarse en heridas en Suiza, una formación que le costeó el propio Estado y que no podría ejercer en España: «No me podría dedicar a ello. A lo mejor te llaman para trabajar 24 horas en cardiología y lo tienes que aceptar te guste o no».

Es una cuestión en la que también se detiene Mendoza: «Formamos a especialistas increíbles, pero en líneas generales no pueden ocupar una plaza de especialista, salvo las matronas. Te vas al final de la lista de contratación y no consideran tu formación».

Moreno pone de relieve que las enfermeras cuentan con 42 horas laborales en Suiza. Su jornada va de 8.00 a 17.00 horas, con las correspondientes pausas para comer. Valora especialmente que podría ajustar sus horarios en función de su situación personal de así desearlo, por ejemplo, trabajando el 80% en lugar del 100%. El salario también quedaría ajustado a ese porcentaje. «Hay gente a la que no le importa cobrar menos y tener más tiempo libre, es algo muy cultural aquí, vivir al día», expone.

Sobre el sueldo, especifica que una o un enfermero diplomado cobra entre 5.800 y 7.000 euros en Suiza, mientras que el sueldo más alto en Canarias no llega a los 3.400 euros. Ante esto, contrapone varios aspectos, ya que la vida en el país europeo es más cara, pero la capacidad de ahorro es mayor.

El grancanario de 36 años lo tiene claro: «Yo no vuelvo a España a trabajar», y se pierde en halagos hacia las posibilidades que tiene en Suiza para seguir nutriéndose. En dos años quiere sacar un doctorado.

Medidas clave

La presidenta del Colegio de Enfermería de Las Palmas alerta sobre el déficit de enfermeras a nivel mundial, que la OMS cifra en seis millones de profesionales. Para acabar con los traslados de las sanitarias canarias, aboga por estabilizar el empleo, ponerle fin a las contrataciones precarias, fomentar la especialización y que se pueda ejercer posteriormente, y el reconocimiento de la categoría A1 sanitaria.

