Carmen Delia Aranda Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 12 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

La enfermera, reelegida recientemente como presidenta de la entidad colegial de Las Palmas, señala algunos de los desafíos a los que se enfrenta la profesión.

- ¿Qué reivindican en este Día de la Enfermería?

- Las reivindicaciones las centramos en la batalla más importante, que es la estabilización del empleo, porque hay demasiada contratación precaria. Esto es lo más importante, pero también lo es para el sistema sanitario. Ahí es donde está la clave de la cuestión. El sistema sanitario tiene que entender que las enfermeras somos una fuerza vital clave, que existen problemas de falta de enfermeras a nivel europeo, nacional e internacional, y que nuestra comunidad tiene una situación ventajosa. El personal que no se retiene, se va. En épocas de bonanza, casi puedes permitirte no tratar bien a la gente, pero ahora hay que estabilizar y seguir sacando políticas de estabilización a futuro. Otra de nuestras reivindicaciones es que se analicen las plantillas orgánicas de enfermeros especialistas y generalistas, pero no con una foto fija, no con las necesidades que tiene la población canaria ahora, sino las que va a tener la población canaria en el futuro; una población que está creciendo y envejeciendo. Entonces, no me vale con que me digan 'la ratio es X'. Lo que necesitamos saber es cuál será la necesidad de cuidados y, en función de eso, tener una política de contratación y de mantener estables a estas personas. Estas reivindicaciones son a nivel local, pero tenemos más.

-¿Queda mucho para que se reconozca a las enfermeras la categoría A1 sanitaria?

- Queda mucho por batallar porque requiere de la modificación de normas a nivel nacional. En estos días estamos leyendo en los medios noticias en relación con la modificación del estatuto marco del personal sanitario, y esa norma tiene una implicación directa en que se nos reconozca nuestra categoría profesional. Es una batalla en la que nos unimos al resto de la organización colegial. Todos pedimos apoyo, fundamentalmente, a quienes toman las decisiones a nivel político para que esto sea una prioridad y se apoye a la profesión en algo que es de merecido reconocimiento. Tenemos una titulación de grado, y el no reconocimiento de la categoría A1 es para nosotras un techo de cristal que nos impide ocupar, por ejemplo, puestos de gestión para los que, sin embargo, sí estamos formadas. Queda recorrido aún, se están dando pasos y será también una de nuestras principales reivindicaciones.

- ¿Y cómo ha quedado la figura de la enfermera en el borrador del estatuto marco del personal sanitario? Los médicos están muy descontentos, pero de las enfermeras no sabemos nada.

- No tenemos conocimiento de su contenido. Sabemos que va a haber una intervención en el Ministerio de Sanidad el día 12 (hoy) y que, previsiblemente, esta va a ser una de las cuestiones de las que hablará. Estaremos atentos a lo que ocurra a través de los distintos canales. Lo que sí sabemos es que el Ministerio está trabajando para la modificación del estatuto, pero desconocemos con ese contenido con exactitud. Lo que sí te digo es que nuestra reivindicación es entrar en la categoría A1 y que aparentemente esta ministra está por la labor.

- Respecto a las enfermeras especialistas? ¿Tienen su espacio en el sistema público de salud? ¿Se les reconoce la especialidad?

- En líneas generales, lo que ocurre es que nos falta un diseño adecuado de una plantilla orgánica de enfermeras especialistas. Salvo quizás la matronería -que sí tiene reconocida la especialidad y una plantilla orgánica- y algunas modificaciones que se van haciendo en especialidades como enfermería de salud mental o en pediatría, no hay un diseño real en función de la población que se atiende y sus necesidades. Esta es otra de nuestras reivindicaciones. Igual que decimos que hay que adecuar las plantillas a la población que vamos a atender en un futuro, queremos que, una enfermera especialista pueda optar a una plaza en su especialidad; que se convoquen oposiciones y bolsas de empleo específicas para las seis especialidades que tenemos ahora mismo en este país. Ahora mismo todas las especialistas no ocupan puestos acordes a su formación. Hay especialidades como, por ejemplo, la familiar y comunitaria, que no ocupa ningún puesto específico. La especialidad del trabajo, por ejemplo, sí, pero de una forma que no es regular del todo. Me explico. Para trabajar como enfermera especialista en el trabajo, tienes que tener una titulación específica, pero no siempre ocupas una plaza de enfermera especialista en el trabajo. Por eso reclamamos que se diseñe la plantilla orgánica en función de las necesidades Es una paradoja que tú me exijas que sea especialista en X, pero después la plaza que ocupo no es de especialista y, desde luego, no tengo ningún reconocimiento extra, y sí unas competencias distintas.

- Acerca de las plazas de formación ofertadas, ¿se corresponden a las necesidades del sistema?

- Rotundamente, no. Voy a poner un ejemplo. Si la comunidad autónoma canaria es la que más ha envejecido en los últimos 10 años, ¿cómo es posible que solo se ofrezcan dos plazas de enfermera especialista en geriatría? Eso es una falta de visión de hacia dónde vamos. Y podríamos hablar de otras tantas cuestiones, pero la de geriatría es clara. Si estamos envejeciendo, vamos a necesitar más enfermeras comunitarias para trabajar el envejecimiento, pero de geriatría seguro que necesitaremos más, y sin embargo, la oferta es muy escasa.

- Al frente del Colegio de Médicos de Las Palmas ahora hay una mujer. También en el de Farmacéuticos. Parece que el sector sanitario ya es femenino.

- Sí, afortunadamente. Es que las mujeres somos mayoría en las profesiones sanitarias. Conozco bien a Elizabeth Hernández. Ella es médico de familia y yo soy enfermera comunitaria. En algún momento hemos trabajado juntas. Tenemos un histórico de colaboraciones con el Colegio de Médicos, como el impulso de la vacunación antigripal o el Día Mundial contra el Tabaco. Entiendo que este acercamiento seguirá creciendo. También lo tenemos con el Colegio de Farmacéuticos y el de Psicólogos. El sistema sanitario nunca pivotará sobre una única categoría profesional. Tenemos que entendernos todos en un mismo espacio para buscar la mejor respuesta a lo que la sociedad necesita.

Celebración con la profesión y la población

-¿Cómo se va a celebrar este año el Día de la Enfermería en Las Palmas?

- El día, en realidad, van a ser tres semanas. Empezamos el viernes 9 de mayo en Lanzarote. Hay una parte que se trabaja con la población y otra, con las enfermeras. La parte que se trabaja con las enfermeras está centrada en la inteligencia artificial, la IA. Se debatirán distintas cuestiones, desde la ética hasta la utilización de estos recursos para individualizar la atención a los pacientes o cómo emplearla para la docencia o la investigación. Esta actividad se hará el viernes 16 de mayo en Gran Canaria y el día 23 nos vamos a Fuerteventura.

- ¿Y con la ciudadanía qué tienen previsto hacer?

- Tenemos una campaña que se realizará al unísono en toda España que es 'Pregunta a tu enfermera'. Vamos a tener distintas actividades y talleres en la calle en los que se trabajará con la población y se verá cómo es la atención en la enfermería finalista. Además, será una buena oportunidad para consultar cualquier asunto con las profesionales: tú tienes una duda en relación a la diabetes y la enfermera te atiende desde el principio y hasta el final. O tienes dudas porque estás embarazada, porque tienes un lactante, porque tienes que vacunar a una persona mayor, porque se va a producir un ingreso en un centro sociosanitario... Todo esto, lo que lleva detrás, son cuidados. Y hay una cosa muy importante: el cóctel anual de enfermería, en el que nos reunimos un buen puñado de enfermeras. Es una ocasión para encontrarnos. La filosofía del acto es el encuentro entre distintas promociones y los distintos servicios... Esa noche te encuentras a compañeras con las que llevas mucho tiempo sin encontrarte.

- ¿Y ese encuentro festivo cuándo va a ser?

- El viernes 9 de mayo se hizo en Lanzarote, el 16 de mayo se hará en Gran Canaria, y el 23, en Fuerteventura. En estos días, por la mañana tenemos actividad científica y por la noche, actividad lúdica.