Delvys Rodríguez aúpa a la ULPGC al ránking de Shanghái: «He participado en estudios de gran impacto» El oncólogo ha sido clave en el regreso al listado de las universidades más prestigiosas | Desde 2021 combina investigación, docencia y asistencia

Carmen Delia Aranda Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 20 de agosto 2025, 02:00

Hace unos días el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Lluís Serra Majem, celebró el regreso de la institución al prestigioso ránking de Shanghái, un logro que atribuyó al incremento de la actividad científica del personal investigador de la universidad y a la incorporación del oncólogo Delvys Rodríguez-Abreu, cuyos trabajos sobre el cáncer de pulmón son una referencia internacional.

«Lluís Serra es modesto y bondadoso. Es el único hombre en Canarias que tiene el índice H, el indicador más alto en publicaciones científicas», resaltó el jefe del servicio de Oncología del hospital Insular.

Rodríguez, reconocido en 2024 entre los 96 investigadores españoles más citados del mundo por el Instituto de Información Científica de Londres, compagina su labor asistencial en el hospital Insular de Gran Canaria, con la investigación clínica y la docencia en la ULPGC, a la que se incorporó en el curso 2021-2022. Desde entonces imparte clases de Medicina Interna en tercer curso de Ciencias de la Salud y de Oncología, en cuarto curso. «Creo que todo profesional debería responsabilizarse, no sólo de la asistencia y la investigación, sino de transmitir a las nuevas generaciones nuestros conocimientos y ayudar en la formación de los nuevos médicos», subraya Rodríguez, cuya producción investigadora es ingente, con cerca de 400 artículos citados en casi 42.000 ocasiones.

Solo el mes pasado publicó cuatro investigaciones y en 2024 participó en 37 estudios internacionales. «Hemos publicado muchos artículos, pero lo más importante es que, en los últimos cinco años, he participado en estudios, junto a un equipo de investigadores internacionales, que han estado entre los más citados en el mundo. Eso significa que han tenido un gran impacto y, sobre todo, que han cambiado los estándares de tratamiento en el cáncer de pulmón, que es la patología a la que me dedico», apunta el médico cuyo trabajo sobre la eficacia de la inmunoterapia con pembrolizumab, codirigido con el investigador Martin Reck, de la Lung Clinic de Grosshansdorf (Alemania) y publicado en 2016 en la revista 'The New England Journal of Medicine (NEJM)', ha sido citado en otras 9.000 publicaciones científicas.

Rodríguez asegura que sus investigaciones, pioneras en el desarrollo de las terapias dirigidas y de la inmunoterapia en el cáncer de pulmón, no hubieran sido posibles sin el gran trabajo de su equipo en del hospital Insular, que le ha permitido compaginar su labor asistencial y la docencia. «Para esto hay que rodearse de grandes profesionales. No estoy solo, aunque siempre sale mi nombre. Hay un buen equipo en el hospital Insular que nos permite seguir investigando», dice.