La ULPGC vuelve al ranking de las mil mejores universidades y la ULL baja un escalafón El centro grancanario llevaba dos años fuera de la clasificación de Shanghái, desde 2023. El lagunero cae al puesto 701-800, cuando el año pasado alcanzó el 501-600

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) está de celebración. El centro grancanario ha vuelto a entrar en el ranking de Shanghái, el listado de las mil mejores universidades del mundo, cuya edición de 2025 fue publicada este viernes. La institución académica llevaba fuera de la lista desde 2023 y ahora figura en el puesto 901-1.000.

La Universidad de La Laguna (ULL), el otro centro universitario público de Canarias, se mantiene en el ranking aunque baja un escalafón con respecto al año pasado. Pasa, así, de la posición 501-600 a la 701-800.

La Universidad de Jiao Tong, ubicada en Shanghái, China, elabora desde 2003 este listado, denominado oficialmente Clasificación Académica de las Universidades del Mundo (ARWU, por sus siglas en inglés). Se trata del ranking universitario más popular a escala global y valora especialmente la labor investigadora, con indicadores muy exigentes.

Un total de 36 universidades españolas han conseguido colarse en la edición de este año, misma cifra que en 2024. La diferencia es que la Universidad de Valladolid se ha caído del listado y la ULPGC ha entrado. Además, todas ellas son públicas, salvo la de Navarra.

La Universidad de Harvard, en Estados Unidos, vuelve a liderar el ranking, como ha ocurrido en los últimos 23 años de forma consecutiva. A nivel nacional tampoco hay sorpresas, pues la de Barcelona se impone en el tramo 151-200, al igual que el año pasado. Siendo así, ningún centro español se sitúa entre las cien mejores.

El podio de las mejores universidades del mundo lo cierran otras dos instituciones norteamericanas, la de Stanford, en el segundo puesto, y el Instituto Tecnológico de Massachussetts (MIT), en el tercero.

El grupo de las diez mejores lo conforman, además de estas tres, la Universidad de Cambridge (Reino Unido); Berkeley (EE UU); Oxford (Reino Unido); Princeton, Columbia, Caltech y Chicago (EE UU).

Más de 2.500 instituciones académicas se analizan para configurar este ranking, en el que los centros se clasifican por tramos. Las universidades aparecen ordenadas alfabéticamente en cada uno de estos tramos.

La clasifiación a nivel nacional

El medallero español comienza de nuevo con la Universidad de Barcelona, que mantiene el estatus del año pasado al situarse entre los 200 primeros puestos, su mejor clasificación.

La lista de las diez primeras españolas es idéntica a la del año pasado y los tramos en los que se sitúan también: la Universidad de Valencia (del 201 al 300 de las mejores); las Autónomas de Barcelona y Madrid, Complutense, Pompeu Fabra, Granada y País Vasco, de nuevo en la horquilla 301-400, y la Politécnica de Valencia y la de Sevilla repiten en el rango 401-500.

De las 35 universidades españolas que se mantienen este año, 22 se sitúan en el mismo tramo y trece lo cambian (cinco suben un peldaño y ocho lo bajan).

Las que suben el escalafón son la Universidad de Oviedo, Rovira i Virgili, Politécnica de Cataluña, Cantabria y la de Jaén, y las que bajan son La Laguna, Murcia, Baleares, Lleida, Málaga, Jaume I, Castilla La Mancha y Girona.

Se mantienen en el mismo tramo, además de las diez situadas en las primeras posiciones, la Universidad de Cádiz, Córdoba, Navarra, Salamanca, Santiago de Compostela, Zaragoza, Politécnica de Madrid, Alicante, Alcalá, Extremadura, Vigo y Carlos III.

