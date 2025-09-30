Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Un paciente deambulando en camisón cerca de un hospital canario. C7

Crisis hospitalaria en Canarias: 134 millones al año por pacientes que no pueden recibir el alta

Asamblea7Islas y la Plataforma para Residencias Dignas reclaman una solución a esta problemática que agrava la saturación de la sanidad canaria

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 30 de septiembre 2025, 11:40

La plataforma de trabajadores de la sanidad pública canaria Asamblea7Islas y la Plataforma de Residencias Dignas han denunciado este martes un gasto anual de 134 millones de euros «como mínimo» por mantener pacientes dados de alta en los hospitales canarios, ante la ausencia de recursos sociales o familiares que garanticen su cuidado.

Según ambos colectivos, la presencia de estas personas en los hospitales canarios supone un «problema estructural y silencioso que lastra al sistema sanitario público de Canarias y agrava la crisis crónica de la saturación hospitalaria».

Los afectados son principalmente personas mayores, pacientes crónicos o con algún grado de dependencia que, tras finalizar su tratamiento médico, no pueden regresar a casa porque viven solos o sus familias no pueden hacerse cargo de ellos. Ante esta falta de alternativas, permanecen ingresados en hospitales que, subrayan las plataformas, «no son ni el entorno adecuado ni el más eficiente desde el punto de vista sanitario o económico».

El coste medio diario de una cama hospitalaria ronda los 700 euros, frente a los 80-100 euros de una plaza en una residencia pública. Además de la diferencia de gasto, esta situación genera un «efecto en cadena» que repercute en todo el sistema: desde la saturación de los servicios de urgencias por falta de camas disponibles hasta retrasos en intervenciones quirúrgicas programadas.

Las organizaciones recuerdan que esta problemática se repite cada invierno y reclaman soluciones en el ámbito sociosanitario que permitan aliviar la presión hospitalaria y ofrecer alternativas «dignas y sostenibles» para estos pacientes.

