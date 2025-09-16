La consejera de Sanidad, sorprendida por la protesta de los médicos Monzón asegura que los exámenes se retrasaron hasta septiembre para no interferir en las vacaciones y que los aspirantes tienen el temario desde hace más de un año

Europa Press Las Palmas de Gran Canaria Martes, 16 de septiembre 2025, 14:16 Comenta Compartir

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, aseguró el lunes que en su departamento están «sorprendidos» con las últimas protestas de los médicos del Servicio Canario de la Salud (SCS), ya que «todo» el proceso de estabilización que se inició, hace aproximadamente dos años, cuando las circunstancias que rodearon la pandemia de coronavirus, «impidió que se acelerase más».

Sin embargo, Monzón incidió en que desde hace dos años iniciaron conversaciones con los sindicatos y, aseguró, han «acelerado» el proceso de estabilización para «lograr ese 8% de reducción de la temporalidad, tal y como recogía la ley».

«Esto se ha hecho minuciosamente en colaboración con la mesa sectorial, donde están representados pues casi todos los sindicatos. En la última reunión que hubo, previo al periodo estival, se acordó con el sindicato, con la mesa sectorial, que hubiesen exámenes después de la época estival. Y, por lo tanto, eso es lo que nosotros hicimos, hacer lo que habíamos acordado en mesa sectorial», apuntó en declaraciones a los periodistas durante una visita al centro de salud de Guanarteme.

En cuanto a la publicación de los temarios, señaló que «llevan un año publicados» en la página web, matizando que se entendía que las personas que se tienen que presentar al examen «no iban a hacerlo en el periodo estival», por lo que se dieron a conocer «antes para darles tiempo a ellos a ponerse al día», de ahí que mostrara su sorpresa por la manifestación de los médicos del SCS.

De todos modos, afirmó que volverán a tener mesas sectoriales porque el proceso de estabilización continúa, puntualizando que no se puede esperar a que se termine de adjudicar las plazas. Actualmente, dijo, «prácticamente en el 87% de las categorías de medicina están ya con los méritos adjudicados, están prácticamente publicados y a espera de una resolución definitiva».

Es, por ello, que expuso que «todo» el grupo de gestión «ya tiene su resolución definitiva» y la «marcha del proceso de estabilización no puede parar por un examen» cuando el temario se puso a disposición de los opositores «hace más de un año» y se acordó en mesa sectorial que «se iba a hacer después de las vacaciones de verano».

Finalmente Monzón ha pedido «calma a todo el mundo», ya que continúan las conversaciones porque, matizó, «esa es la tónica» que se ha seguido desde el inicio de esta legislatura.