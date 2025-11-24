Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de manifestaciones del 25N. Cober
25N

Los centros de salud canarios identifican a 700 víctimas de violencia machista desde 2024

El Servicio Canario de la Salud refuerza sus protocolos de detección y atención sanitaria a la violencia de género, con cerca de 1.100 profesionales formados y un incremento en la identificación de casos desde la implantación del protocolo de Atención Primaria desde 2024

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:28

Comenta

El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha identificado 700 mujeres víctimas de violencia de género en todo el archipiélago desde la implantación, en abril de 2024, del Protocolo de Detección y Actuación Sanitaria en Atención Primaria. Este procedimiento, con enfoque de género y basado en criterios homogéneos de actuación, ha permitido detectar 382 casos en 2024 y 318 en los diez primeros meses de 2025.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, que se suma un año más al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, recuerda que la violencia machista constituye una grave vulneración de los derechos humanos y un problema de salud pública reconocido por la OMS.

La puesta en marcha del protocolo en Atención Primaria ha ido acompañada de un amplio proceso formativo: 1.093 profesionales sanitarios y de trabajo social han completado ya la formación acreditada para su aplicación, un proceso que continuará también en 2026. El documento incluye pautas para la detección en mujeres a partir de los 15 años, ya sea en consultas ordinarias, entrevistas clínicas, cuestionarios específicos o tras la llegada al centro con lesiones físicas, psicológicas o sexuales sin violación.

En los casos de agresión sexual con violación, la atención se realiza en el ámbito hospitalario mediante el Protocolo de Atención a Mujeres Víctimas de Agresión Sexual, vigente desde 2020 y actualmente en proceso de actualización. Este procedimiento activa un abordaje multidisciplinar y la coordinación inmediata con recursos judiciales, policiales y especializados. Los hospitales del SCS registraron 206 partes de lesiones por violación en 2024 y 159 en lo que va de 2025 , lo que refuerza la importancia de estos mecanismos asistenciales.

El protocolo hospitalario incluye desde la acogida en un entorno seguro hasta la exploración ginecológica y la toma de muestras en presencia de un profesional de medicina forense, evitando la revictimización. También incorpora actuaciones específicas para casos con sospecha de sumisión química.

Asimismo, el SCS cuenta con el Protocolo de actuación sanitaria ante la violencia en la infancia y adolescencia, elaborado junto a múltiples instituciones —entre ellas, el Juzgado de Violencia contra la Infancia y Adolescencia, el 112, el Instituto Canario de Igualdad y los cabildos insulares—, con el objetivo de coordinar la detección y respuesta ante cualquier indicio de violencia sobre menores.

Noticias relacionadas

'Contra las violencias machistas: ¡Haz tu parte!': Gran Canaria se moviliza este 25N y este es el recorrido

'Contra las violencias machistas: ¡Haz tu parte!': Gran Canaria se moviliza este 25N y este es el recorrido

Desmontando falacias: la violencia de género no es una etiqueta, es una realidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La calima se aleja de Canarias y la Aemet advierte del giro que llega en las próximas horas
  2. 2 Atropello en Juan Manuel Durán deja dos personas afectadas en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 Muere un motorista tras perder el control y colisionar con un coche estacionado en Gáldar
  4. 4 Muere Zenón Sánchez, el jefe de la Policía Local conocido como el cuarto rey mago
  5. 5 Obras Públicas reanuda este lunes las obras del soterramiento en Belén María
  6. 6 El Supremo resuelve la polémica por Carlos Baute: solo puede haber conciertos de carnaval tras las galas
  7. 7 Los centros de crisis canarios ya han atendido 23 agresiones sexuales en grupo: «Son devastadoras»
  8. 8 A juicio por llevarse 100.000 euros de la comunidad de vecinos de los Apartamentos Australia en Playa del Inglés
  9. 9 La viñeta de Morgan de este lunes 24 de noviembre
  10. 10 El boom del magnesio: por qué todo el mundo lo toma y dónde encontrarlo en la comida

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Los centros de salud canarios identifican a 700 víctimas de violencia machista desde 2024

Los centros de salud canarios identifican a 700 víctimas de violencia machista desde 2024