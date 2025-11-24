Los centros de salud canarios identifican a 700 víctimas de violencia machista desde 2024

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:28 Comenta Compartir

El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha identificado 700 mujeres víctimas de violencia de género en todo el archipiélago desde la implantación, en abril de 2024, del Protocolo de Detección y Actuación Sanitaria en Atención Primaria. Este procedimiento, con enfoque de género y basado en criterios homogéneos de actuación, ha permitido detectar 382 casos en 2024 y 318 en los diez primeros meses de 2025.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, que se suma un año más al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, recuerda que la violencia machista constituye una grave vulneración de los derechos humanos y un problema de salud pública reconocido por la OMS.

La puesta en marcha del protocolo en Atención Primaria ha ido acompañada de un amplio proceso formativo: 1.093 profesionales sanitarios y de trabajo social han completado ya la formación acreditada para su aplicación, un proceso que continuará también en 2026. El documento incluye pautas para la detección en mujeres a partir de los 15 años, ya sea en consultas ordinarias, entrevistas clínicas, cuestionarios específicos o tras la llegada al centro con lesiones físicas, psicológicas o sexuales sin violación.

En los casos de agresión sexual con violación, la atención se realiza en el ámbito hospitalario mediante el Protocolo de Atención a Mujeres Víctimas de Agresión Sexual, vigente desde 2020 y actualmente en proceso de actualización. Este procedimiento activa un abordaje multidisciplinar y la coordinación inmediata con recursos judiciales, policiales y especializados. Los hospitales del SCS registraron 206 partes de lesiones por violación en 2024 y 159 en lo que va de 2025 , lo que refuerza la importancia de estos mecanismos asistenciales.

El protocolo hospitalario incluye desde la acogida en un entorno seguro hasta la exploración ginecológica y la toma de muestras en presencia de un profesional de medicina forense, evitando la revictimización. También incorpora actuaciones específicas para casos con sospecha de sumisión química.

Asimismo, el SCS cuenta con el Protocolo de actuación sanitaria ante la violencia en la infancia y adolescencia, elaborado junto a múltiples instituciones —entre ellas, el Juzgado de Violencia contra la Infancia y Adolescencia, el 112, el Instituto Canario de Igualdad y los cabildos insulares—, con el objetivo de coordinar la detección y respuesta ante cualquier indicio de violencia sobre menores.