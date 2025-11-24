Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Desmontando falacias: la violencia de género no es una etiqueta, es una realidad

Isabel Guerra

Psicóloga Especialista en Violencia de Genero. Secretaria de Igualdad y Feminismo de Nueva Canarias

Lunes, 24 de noviembre 2025, 10:44

Este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, nos enfrenta nuevamente a una sociedad que sigue mirando hacia ... otro lado. Las 38 mujeres asesinadas en lo que va de año, son solo la punta del iceberg de un océano de sufrimiento silencioso que afecta a miles.

