'Contra las violencias machistas: ¡Haz tu parte!': Gran Canaria se moviliza este 25N y este es el recorrido

Imagen de archivo de una manifestación por el 25N, contra las violencias machistas, en la capital grancanaria.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 24 de noviembre 2025, 10:52 | Actualizado 10:58h. Comenta Compartir

La Red Feminista de Gran Canaria ha convocado a la ciudadanía a participar este martes 25 de noviembre de 2025 en la manifestación por el Día Internacional para la Erradicación de las Violencias contra las Mujeres, que se desarrollará bajo el lema «Contra las violencias machistas: ¡Haz tu parte!». La consigna, que se mantiene por segundo año consecutivo, busca visibilizar que la situación sigue siendo «insoportable» y que las administraciones aún no han asumido plenamente su responsabilidad para garantizar la protección y los derechos de las mujeres.

La marcha partirá a las 19.00 horas desde la Plaza de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria, y avanzará hasta el Parque de San Telmo, donde se procederá a la lectura del manifiesto.

Desde la Red Feminista insisten en la necesidad de una participación masiva para alzar la voz contra los discursos negacionistas, exigir políticas públicas efectivas y reclamar a todas las instituciones que cumplan con su deber de prevenir, atender y erradicar las violencias machistas. «Cada voz cuenta», subrayan, recordando que frente a violencias estructurales las respuestas deben ser colectivas.

El manifiesto del 25N denunciará las «cifras insoportables» de violencia machista y exigirá a todas las administraciones —en especial al Gobierno de Canarias, a los ayuntamientos y al ámbito judicial— que actúen con urgencia. La Red Feminista recalca que cada sector de la sociedad debe hacer su parte para garantizar que todas las mujeres puedan vivir libres de violencias.