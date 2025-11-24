Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una manifestación por el 25N, contra las violencias machistas, en la capital grancanaria. Cober
25N

'Contra las violencias machistas: ¡Haz tu parte!': Gran Canaria se moviliza este 25N y este es el recorrido

La marcha del día contra la violencia machista partirá este martes a las 19.00 horas desde la Plaza de Santa Ana y culminará en el Parque de San Telmo

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 24 de noviembre 2025, 10:52

Comenta

La Red Feminista de Gran Canaria ha convocado a la ciudadanía a participar este martes 25 de noviembre de 2025 en la manifestación por el Día Internacional para la Erradicación de las Violencias contra las Mujeres, que se desarrollará bajo el lema «Contra las violencias machistas: ¡Haz tu parte!». La consigna, que se mantiene por segundo año consecutivo, busca visibilizar que la situación sigue siendo «insoportable» y que las administraciones aún no han asumido plenamente su responsabilidad para garantizar la protección y los derechos de las mujeres.

La marcha partirá a las 19.00 horas desde la Plaza de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria, y avanzará hasta el Parque de San Telmo, donde se procederá a la lectura del manifiesto.

Desde la Red Feminista insisten en la necesidad de una participación masiva para alzar la voz contra los discursos negacionistas, exigir políticas públicas efectivas y reclamar a todas las instituciones que cumplan con su deber de prevenir, atender y erradicar las violencias machistas. «Cada voz cuenta», subrayan, recordando que frente a violencias estructurales las respuestas deben ser colectivas.

El manifiesto del 25N denunciará las «cifras insoportables» de violencia machista y exigirá a todas las administraciones —en especial al Gobierno de Canarias, a los ayuntamientos y al ámbito judicial— que actúen con urgencia. La Red Feminista recalca que cada sector de la sociedad debe hacer su parte para garantizar que todas las mujeres puedan vivir libres de violencias.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropello en Juan Manuel Durán deja dos personas afectadas en Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 La calima se aleja de Canarias y la Aemet advierte del giro que llega en las próximas horas
  3. 3 El Supremo resuelve la polémica por Carlos Baute: solo puede haber conciertos de carnaval tras las galas
  4. 4 A juicio por llevarse 100.000 euros de la comunidad de vecinos de los Apartamentos Australia en Playa del Inglés
  5. 5 Muere un motorista tras perder el control y colisionar con un coche estacionado en Gáldar
  6. 6 La Aemet apaga los avisos y Canarias se prepara para el pico de calor por unas horas
  7. 7 Obras Públicas reanuda este lunes las obras del soterramiento en Belén María
  8. 8 Dávila: «Los aparcamientos de toda la vida volverán al Barranquillo Don Zoilo»
  9. 9 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja con problemas de fertilidad
  10. 10 La inflación y el pago por adelantado marcan las comidas de navidad este año en Canarias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 'Contra las violencias machistas: ¡Haz tu parte!': Gran Canaria se moviliza este 25N y este es el recorrido

&#039;Contra las violencias machistas: ¡Haz tu parte!&#039;: Gran Canaria se moviliza este 25N y este es el recorrido