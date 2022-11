Canarias ha tratado con pastillas anticovid a 599 pacientes y mantiene un stock de 1.694 dosis

Desde finales del pasado mes de marzo, Canarias ha dispensado un 26% de su arsenal de pastillas anticovid. En concreto, el Servicio Canario de Salud ha administrado 599 tratamientos del antiviral Paxlovid a personas infectadas con mayor riesgo de padecer covid grave. En las farmacias del Hospital Universitario de Canarias (HUC), en Tenerife; el Insular Materno Infantil y Doctor Negrín, en Gran Canaria, queda una reserva de 1.694 dosis.

La mayor parte de quienes han podido beneficiarse en el archipiélago de este tratamiento son personas -180 en total- que estaban siendo tratadas con ciertos inmunodepresores, según informaron fuentes de la Consejería de Sanidad.

LA CIFRA 26% de dosis disponibles en las islas ya ha sido administrado a pacientes con covid

El segundo grupo más numeroso de personas con covid que accedieron a estos antivirales estaban recibiendo quimioterapia por enfermedades oncológicas y hematológicas (152).

La dispensación de este tratamiento oral contra la covid no es sencillo. Sin embargo, el protocolo aplicado para administrarlo está funcionando bastante bien en Canarias, donde ya se ha gastado una cuarta parte de las reservas, frente al 3% empleado en el conjunto del Estado. En concreto, en España se han gastado unas 11.000 dosis de las alrededor de 344.000 compradas por 280 millones de euros.

La complejidad para darles salida tiene su explicación. «Por un lado, la incidencia de la covid ha caído mucho y gente candidata a su administración hay poca, e incluso cumpliendo los requisitos hay a muchos a los que no se les puede dispensar porque tiene interacciones con muchos medicamentos», explica el coordinador de los equipos covid de la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria, Miguel Díaz Barreiros. Además, el tratamiento solo se puede administrar dentro de los primeros cinco días con síntomas de covid, apunta el especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.

Las personas infectadas con coronavirus y candidatas a recibir este antiviral deben superar los 80 años y no estar vacunas, o tener más de 65 años, no haberse vacunado y sufrir enfermedades que supongan un factor de riesgo ante la covid. También pueden acceder a estos tratamientos quienes tengan covid y padezcan inmunodepresión causada por alguna patología o por ciertos tratamientos.

Al hecho de que muy pocas personas mayores de 80 años no se vacunaran contra la covid se suma la baja incidencia de la enfermedad en Canarias, lo que evita que haya más personas candidatas. «Estamos prescribiendo todo lo que se puede prescribir. La gente cree que el Paxlovid es para cualquier persona con covid, pero solo beneficia a personas con riesgo aumentado: inmunodeprimidas, no vacunadas y mayores o vacunados con factores de riesgo. Respecto a los demás, no se ha demostrado que les beneficie evitando la covid grave o la muerte», señala Díaz.

El stock está saliendo a cuenta gotas y la agencia europea del medicamento ha tenido que autorizar la ampliación de su periodo de validez en seis meses, ya que los primeros lotes del medicamento caducaban este mes de noviembre. «Se compró un gran stock y no está saliendo a la velocidad prevista porque no prescribimos el tratamiento en base a gastar las reservas», apunta el coordinador de los equipos covid de Gran Canaria, isla donde se está prescribiendo una media de un tratamiento por día.

«Si tuviéramos una incidencia como la del enero pasado, con 4.000 diagnósticos en un solo día en Gran Canaria, sería distinto. Ahora estamos diagnosticando una media de entre 40 y 60 personas con coronavirus al día. Eso reduce las posibilidades de encontrar candidatos», afirma Díaz.