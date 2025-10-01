Canarias supera los 5.000 abortos en el último año: el 71,4% en la sanidad privada Las intervenciones en el sistema público pasan del 7 al 28% | Unas 540 mujeres con menos de 20 años interrumpieron su gestación en 2024

Carmen Delia Aranda Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 1 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Durante el año pasado se registraron en Canarias un total de 5.115 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), lo que supone un incremento del 3,2% respecto al año anterior, según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad del Gobierno regional.

En 2024, la tasa de abortos en el archipiélago se situó en 12,1 casos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años, una cifra ligeramente superior a la de 2023, cuando alcanzó los 11,9 casos por cada 1.000 mujeres de ese mismo grupo de edad.

La mayoría de las intervenciones, un 71,4%, se realizaron en centros concertados de la sanidad privada. Sin embargo, este porcentaje se ha reducido de forma significativa en comparación con 2023, cuando el 93% de las IVE tuvieron lugar en clínicas privadas. En concreto, la sanidad pública llevó a cabo 1.463 abortos durante el año pasado, frente a los 3.652 practicados en centros privados en el mismo periodo.

En apenas un año, el sistema público de salud ha pasado de asumir el 7% de las interrupciones voluntarias del embarazo al 28,6%. Este aumento responde a la aplicación de la reforma de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada en mayo de 2022, que garantiza el acceso a esta prestación a través del Servicio Canario de la Salud (SCS).

El resumen estadístico también recoge que en 2024 se practicaron abortos a cinco menores de 15 años, un 0,1% del total, y que, en el grupo de adolescentes de entre 15 y 19 años, se realizaron unas 540 interrupciones, el 10,5% de las intervenciones efectuadas.

Por franjas de edad, las mujeres que más recurrieron a este recurso fueron las de entre 25 y 29 años, con cerca de 1.200 casos, seguidas por las de 20 a 24 años, con 1.160 casos (el 22,7% del total), y las de 30 a 34 años, con 1.023.

En cuanto al método elegido, el 25,9% de las mujeres optaron por la vía farmacológica, lo que equivale a 1.326 procedimientos.

Por último, el sindicato Comisiones Obreras señaló hace unos días, coincidiendo con la celebración del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, que persisten desigualdades en el acceso a esta prestación en las islas. En concreto, denunció que en La Palma, La Gomera y El Hierro no se están practicando interrupciones voluntarias del embarazo.