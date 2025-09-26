Denuncian la dificultad para acceder al aborto en Canarias: «En algunas islas no se practica» Comisiones Obreras critica que médicos objetores de la sanidad pública canaria realicen interrupciones del embarazo en la privada

Carmen Delia Aranda Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:20 Comenta Compartir

En Canarias, al igual que en el resto del Estado, existe un problema de inequidad en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), según denunció este viernes Comisiones Obreras (CC OO), sindicato que criticó que en La Gomera, La Palma y El Hierro no se practiquen abortos.

«Este derecho es más o menos accesible en función de la isla en la que se resida y del nivel cultural y económico de cada mujer», aseveró ayer la secretaria de la Mujer de CC OO, Elvira Isabel Hernández, en una comparecencia pública organizada con motivo del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, que se celebra este domingo, 28 de septiembre. «En este día nos hacemos eco del lema del movimiento feminista: salud sexual para prevenir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir», señaló, recordando que la principal causa de mortalidad femenina en los países en vías de desarrollo «sigue siendo la interrupción del embarazo en condiciones no seguras».

En Canarias, afirmó Hernández, aunque el derecho al aborto está reconocido, aún existen numerosas trabas que impiden a las mujeres acceder a él en igualdad de condiciones. Según los últimos datos disponibles, correspondientes a 2023, ese año se realizaron 4.953 interrupciones voluntarias del embarazo, lo que sitúa al archipiélago como la octava comunidad con mayor tasa de abortos, con 11,89 casos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años.

El 93% de las intervenciones se realizaron en clínicas privadas, pese a que la reforma de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada en mayo de 2022, permite a las mujeres elegir si la intervención se practica en la sanidad pública o en la privada. «Hemos solicitado datos actualizados al Servicio Canario de la Salud y no nos los han facilitado», señaló la secretaria de Igualdad de la Federación de Sanidad y Servicios Sociales de Canarias de CC OO, Belinda Santana.

«No sabemos si estas mujeres han sido derivadas a las clínicas privadas por el sistema público de salud o si se lo han tenido que costear. Nos interesaría que todas las IVE se realizaran en la sanidad pública canaria», comentó Santana. Además, la portavoz de Igualdad en el ámbito social y sanitario de CC OO denunció que las mujeres de las islas verdes que intentan ejercer este derecho «se ven obligadas a trasladarse, con lo que ello supone al no poder estar en su casa durante un proceso tan difícil».

Falsos objetores morales

Algo más del 30% de los ginecólogos de la sanidad pública canaria son objetores, según datos de 2024. «Las altas tasas de objeción nos preocupan mucho», dijo Santana, que denunció la falta de transparencia al respecto.

«Sabemos que hay objetores en la sanidad pública que están realizando las interrupciones del embarazo en la privada, como se hacía durante el franquismo, previo pago, y consideramos que es una prestación que tiene que prestar la sanidad pública», señaló sobre estos «falsos objetores morales».