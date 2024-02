Canarias ha puesto 234.647 vacunas de la gripe, solo 11.220 en niños

La campaña de la gripe entró ayer en el Parlamento canario. Mientras que la consejera de Sanidad, Esther Monzón defendió la gestión y señaló que los virus respiratorios provocan «cada año» picos en las urgencias de los hospitales de las islas diputados de Nueva Canarias y del PSOE señalaron que ha sido «pésima».

¿Quién se ha vacunado de la gripe?

Canarias ha inoculado 234.647 vacunas contra la gripe, 101.000 menos de las dosis que compró el archipiélago. 137.291 fueron para el grupo de 60 o más años, 11.220 para los niños y niñas de entre 6 meses y cinco años, aunque en las islas hay más de 85.000 de este grupo etario, y 40.248 para enfermos crónicos menores de 60 años.

Llama la atención, sin embargo, que solo se han vacunado contra la gripe 4.921 personas del ámbito sanitario y 933 de los llamados «servicios esenciales».

Según la consejera de Sanidad, hay un «hastío social a nivel internacional respecto a la vacuna porque ha calado mensaje antivacuna». Aún así, señaló en su comparecencia en el Parlamento canario, está satisfecha con los resultados de la campaña y recordó que el archipiélago ya ha pasado el pico y que precisamente por estar dos semanas con niveles reducidos de contagios se eliminó la obligatoriedad de utilizar mascarillas en los centros de salud y en los hospitales.

Se empezó a vacunar «tarde»

El diputado de Nueva Canarias Yone Caraballo le reprochó a la consejera que la campaña de vacunación empezara el 16 de octubre «cuando los expertos avisaban en verano que había que inmunizar en septiembre». Y recordó que Sanidad «se puso las pilas» cuando vio que el índice de vacunación bajaba. «Se dieron cuenta de que lo hicieron mal», dijo, para concluir que lo que tenían que haber hecho es un «copia y pega» de las campañas de vacunación contra la covid.

Picos asistenciales en urgencias

Miguel Ángel Pérez, del PSOE recordó que ya le había dicho a Sanidad en octubre que había que liberar las camas ocupadas por personas con alta médica para evitar que se dieran las imágenes que se han visto en las urgencias con pacientes en los pasillos. Y abundó en que la gestión de la vacunación de la gripe había sido «pésima». «¿Por qué no se moja en sacar a pacientes con alta?» se preguntó. «Se presenta una estrategia para sacar a 526 personas, un plan que daba una respuesta real y ágil y ¿cuántos pacientes han salido? Ninguno».

Monzón insistió en que los picos de saturación en urgencias se «repiten año tras año». Aún así, añadió, «hemos abierto casi 200 camas más» gracias a los hospitales polivalentes. «Una estrategia sociosanitaria no se hace de hoy para mañana, cosa que no se hizo en la anterior legislatura. Me fuerzan a que haga una comparación. Pues bien, de tres edificios polivalentes construido con dinero europeo que no fueron capaces de abrir hemos llegado y en menos de ocho meses logrado abrir dos edificios, 200 camas más para poder sacar pacientes. Ahora mismo hay 500 pacientes con alta médica que no tienen la dependencia ocupando camas hospitalarias. Hemos hecho una estrategia que está a punto de pasar ya todos procedimientos. No vamos a crear las misma camas. Vamos a empezar con un sistema camas transitorias. Por lo pronto en comparación ya hemos hecho más», aseguró Monzón que, no obstante, se disculpó con los pacientes que han tenido que estar en los pasillos.