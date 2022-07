Canarias descarta medidas restrictivas: «Difícilmente lo vería la población»

El Gobierno canario descarta poner en marcha medidas restrictivas para luchar contra la pandemia. «No nos planteamos nuevas medidas restrictivas porque yo creo que, sinceramente, no es necesario» dijo ayer Álvaro Torres, jefe de servicio de Epidemiología del Servicio Canario de Salud (SCS) sobre la situación de la covid en Canarias, en un audio difundido por Sanidad tras la actualización de los niveles de riesgo. «Es verdad que seguimos recomendando el uso de mascarillas en interiores. Es una recomendación y no un mandato», remarcó, pero «no vemos que sea necesario medidas colectivas restrictivas que van a ser muy difícilmente vistas por la población», abundó Torres.

Similar opinión dio ayer el portavoz del Ejecutivo canario tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Julio Pérez. Pese al aumento de contagios la situación de la pandemia «no requiere» adoptar restricciones. Lo que sí reconoció es la preocupación de Sanidad por la relajación en la vacunación, e instó a completar la pauta vacunal aunque se haya tenido el virus.

Además de la vacuna la receta del Gobierno es llevar mascarilla en interiores y en situaciones de riesgo de contagios, no en la imposición de medidas colectivas porque, según Pérez, el alza de contagios no está impactando en las UCI y en la mortalidad.

El portavoz reconoció que en esta fase de la pandemia, donde solo se contabilizan los casos en mayores de 60 años, no se conoce el número real de contagios. «No tenemos control de las pruebas que se hacen», señaló.

«Este es un tiempo de convivencia con el covid» y las medidas a adoptar son las que se toman a nivel personal, no colectivo, señaló.

Sube la incidencia en mayores de 60 años

En esa línea también se manifestó Torres. «Estamos analizando de una manera muy cercana y estrecha la difusión del virus en la Comunidad y en mayores de 60 años. Es verdad que está ascendiendo y ya las dos islas capitalinas, Tenerife y Gran Canaria, están en niveles de alerta 2». Sin embargo, añadió, «lo que determina la alerta es la afectación en los hospitales y camas UCI y ahora tenemos ocupadas las misas que hace quince días. No estamos viendo una afectación en estos recursos asistenciales», abundó.

Torres explicó que, efectivamente, la variante BA5 de SARS-CoV-2 «por informes de nuestros colegas portugueses y nosotros mismos en Canarias sabemos que no es una variante que tenga gravedad. Es muy difusible, eso sí, pero no produce una gran afectación en los pacientes». Y esa es una de los motivos por los que no se plantean »nuevas medidas restrictivas» que «desde el punto de vista de afectación por la gravedad no son necesarias».

Torres insistió en que lo que se debe hacer es «hincapié en medidas individuales como mantener la distancia social, la ventilación, el uso de la mascarilla en interiores y la vacunación. Todos debemos tener las dos dosis de las vacunas y la dosis de refuerzo», añadió.

Nivel 2 de alerta sanitaria

Ayer Sanidad actualizó los niveles de alerta sanitaria tras el informe epidemiológico de la Dirección General de Salud Pública y elevó el a nivel de alerta de Tenerife al 2 ante la evolución del indicador de uso de camas convencionales, ya que la utilización de camas de UCI no se ha visto afectada, señala en una nota de prensa.

El resto de las islas continúan en el mismo nivel de alerta en el que estaban: Gran Canaria en el 2 o de riesgo medio, y Lanzarote -donde epidemiológicamente se incluye La Graciosa-, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro en nivel 1, o de riesgo bajo.

En Canarias el promedio diario de camas hospitalarias convencionales ocupadas por pacientes covid-19 ascendió un 19,8%. El nivel de riesgo en porcentaje de ocupación de camas convencionales se mantiene en nivel medio mientras que la ocupación UCI continúa en un 4%.

El promedio diario de camas hospitalarias convencionales ocupadas por pacientes covid-19 ascendió en la última semana un 19,8% y está en nivel medio de riesgo la ocupación de camas convencionales.