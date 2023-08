El calor regresa a Canarias y Sanidad emite avisos por riesgo en 32 municipios

El calor volverá a instalarse en Canarias este fin de semana con el regreso de una masa de aire cálido en altitud procedente del continente africano, afectando a todas las islas y, en mayor medida, a las cumbres y sur de Gran Canaria, así como a las medianías del oeste de La Palma.

Si bien se espera que este nuevo episodio cálido no alcance la intensidad y duración que el de la pasada semana, la Consejería canaria de Sanidad ha emitido avisos por riesgo para la salud por el calor en 32 municipios que, en algunos casos, se prolongan hasta el próximo miércoles.

Gran Canaria se lleva la peor parte con aviso rojo por riesgo alto hasta el 23 de agosto en Agüimes, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía de Tirajana y, a partir de hoy, en Ingenio, Tejeda y Valsequillo. El aviso de riesgo medio se ha emitido para Artenara, San Mateo y Santa Brígida, mientras que el riesgo bajo afecta a La Aldea y, a a partir de mañana, a Telde.

También el municipio palmero de El Paso sufrirá temperaturas extremas, lo que ha obligado a emitir el aviso rojo por riesgo alto desde mañana y hasta el miércoles. En Los Llanos de Aridane, el aviso es naranja y amarillo en Tazacorte, Tijarafe y Puntagorda, si bien en estas localidades los avisos tendrán vigor hasta el lunes.

En Tenerife el calor afectará a la vertiente este; con aviso amarillo por riesgo bajo estarán las localidades de Arafo, Candelaria, Güímar (del 19 al 21 de agosto) y Santa Cruz de Tenerife (el 20 de agosto) y con aviso naranja San Miguel de Abona entre mañana y el lunes.

En Fuerteventura, Sanidad ha emitido avisos por riesgo medio para Tuineje y Pájara y de riesgo bajo en Antigua, todos vigentes hasta el próximo miércoles.

Lanzarote y La Gomera serán las islas menos afectadas con avisos por riesgo bajo en los municipios de San Bartolomé, Tías (del 19 al 23 de agosto) y Arrecife (del 21 al 23), en la primera; y en Alajeró y Valle Gran Rey (del 20 al 21 de agosto), en la isla colombina.

Por su lado, la Aemet ha emitido aviso de nivel amarillo por altas temperaturas para hoy en las medianías de las vertientes, este, sur y oeste de Gran Canaria. El aviso se extenderá mañana a las medianías del sur y oeste de Tenerife, el interior de Fuerteventura y La Gomera, donde se prevé que se superen los 34ºC.

En ascenso

«Las temperaturas irán subiendo hasta el domingo y el lunes comenzarán a descender lentamente hasta el miércoles de la próxima semana», señaló el director del Centro Meteorológico de Tenerife de la Aemet, Víctor Quintero.

La zona más afectada, como en la ola de calor que azotó el archipiélago entre el 10 y el 14 de agosto, será de nuevo la vertiente sur de Gran Canaria.

En todo caso, no se espera que se vuelvan a registrar temperaturas tan altas como las alcanzadas durante la semana pasada. «Lo que apuntan los modelos es que este episodio cálido no será lo suficientemente intenso y extenso como la reciente ola de calor», comentó Quintero que, sin embargo, no descarta que entre mañana y el domingo tenga que activarse el aviso naranja para algunas zonas concretas de Gran Canaria donde podrían alcanzarse máximas entre los 36 o 38 grados centígrados y, de forma puntual, los 40ºC.

En esta ocasión, la población podrá amortiguar el impacto del calor refrescándose sin peligro en las playas canarias, ya que no hay avisos costeros previstos. «En el anterior episodio tuvimos un aviso costero de nivel amarillo por mar de fondo», precisó Quintero.