El calor mata en Canarias a cinco personas en lo que llevamos de agosto El archipiélago registra este verano 41 muertes por el intenso calor frente a las 47 contabilizadas en todo el 2024 | La mala mar se suma a la alerta por temperaturas máximas

Carmen Delia Aranda Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 14 de agosto 2025, 02:00

El reciente y prolongado episodio de altas temperaturas que sufre Canarias ya se ha cobrado cinco vidas en los doce primeros días de agosto en el archipiélago, según consta en el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad.

La ola de calor, tras un leve descenso térmico, se prolongará en los próximos días en las islas aunque sin rebasar las temperaturas alcanzadas el pasado 10 de agosto.

Por ello, el Gobierno de Canarias mantiene la declaración de alerta por temperaturas máximas en Gran Canaria, Tenerife, El Hierro y La Gomera (salvo en las zonas situadas al norte a menos de 400 metros); y en los municipios de Garafía, Puntagorda, Tijarafe, Los Llanos de Aridane, El Paso, Tazacorte y Fuencaliente, en La Palma. Las islas de Lanzarote y Fuerteventura pasan a situación de prealerta por altas temperaturas.

Gran Canaria será de nuevo la isla más afectada por el calor, con máximas que oscilarán entre los 32 y los 38 grados, según advierte el Gobierno de Canarias.

Así las cosas, el riesgo para la salud por el calor extremo se mantiene y podría incrementar el número de muertes atribuidas a las altas temperaturas que este verano ya suman un total de 41 en Canarias, según el panel MoMo. En el conjunto del Estado, durante este verano se han producido 1.963 muertes atribuibles a las temperaturas excesivas.

Solo en el mes de julio, en el archipiélago se registraron 36 muertes atribuidas al calor. La mayoría de los decesos se produjeron entre los días 17 y 26 de julio, coincidiendo con una de las alertas por temperaturas altas emitida por el Gobierno regional.

Las personas mayores con patologías previas y quienes trabajan o realizan actividades físicas en el exterior son los más propensos a sufrir los efectos del calor.

Golpes de calor

Este martes, una joven de 17 años tuvo que ser rescatada en helicóptero tras sufrir un golpe de calor en una zona de difícil acceso de Morro Jable, en Fuerteventura. El pasado domingo dos personas mayores sufrieron sendos síncopes por el calor en Tenerife y La Palma, resultando afectadas con carácter moderado.

Estas incidencias no son casos aislados, ya que el Servicio Canario de la Salud (SCS) ha atendido en lo que va de verano a algo más de 40 personas afectadas por esta causa 'in situ', de las que, al menos, una decena precisaron ser trasladadas a un centro sanitario.

Fenómenos costeros adversos

Por otra parte, al riesgo por las altas temperaturas se suma ahora la mala mar. Este miércoles, el Gobierno de Canarias declaraba la prealerta por fenómenos costeros adversos, con olas de hasta dos metros de altura en las costas suroeste, sur y sureste de El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria.

Para colmo, ante la persistencia del aire seco y cálido en las zonas forestales, el Gobierno de Canarias mantiene la situación de alerta máxima por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, El Hierro y La Palma. Este episodio de calor continuará acompañado de una ligera calima, al menos, hasta la jornada del viernes, y una humedad relativa del aire menor al 30%, por lo que se ha alertado a los medios de Protección Civil y de Emergencias por Incendios Forestales.

Según los datos publicados ayer por la AEMET, la temperatura media registrada en España durante el mes de julio 2025 fue de 23,8 grados, lo que superó en 0,7 grados al promedio normal. En el caso de Canarias, la temperatura media se situó el mes pasado en los 23 grados, es decir 0,7º C por encima de la media de referencia. Las islas contabilizaron 1.409 noches tropicales el mes pasado, frente a los 836 registros de julio de 2024.