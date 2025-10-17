Bronco debut parlamentario del director del SCS al revelar datos médicos de un diputado de NC La comparecencia de Adasat Goya sobre las listas de espera en la comisión parlamentaria de Sanidad se dio por concluida tras el episodio

La tensión ha marcado la primera comparecencia parlamentaria del nuevo director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya, quien debutó este viernes en la Comisión de Sanidad tras revelar datos médicos del diputado de Nueva Canarias (NC) y enfermero, Yone Caraballo. Una salida de tono por la que el presidente de la comisión decidió dar por concluida la intervención del responsable del SCS, en el cargo desde el pasado mes de julio.

Goya cuestionó el papel del sanitario durante la pandemia de la covid-19 y lo acusó de haberse cogido una baja médica el segundo día del estado de alarma, alegando que sufría una enfermedad de riesgo y pactando posteriormente su incorporación a un puesto de gestión. «Esa es la información que me habían dado», espetó en una comparecencia que tenía por objetivo hablar de la evolución de las listas de espera.

Caraballo, visiblemente afectado, negó esas afirmaciones y abandonó la sala, reprochando la salida de tono de Goya.

Rapapolvo por rebasar fronteras democráticas

Por su parte, el presidente de la comisión, Gustavo Santana (PSOE), dio por concluida la comparecencia de Goya, no sin antes reclamar «altura política» a los miembros de la comisión, a los que instó a poner «ciertos límites».

«En democracia, la altura política, especialmente en estos tiempos, es fundamental», señaló Santana, quien recordó que la confrontación de ideas debe realizarse siempre dentro del debate político, sin entrar en cuestiones personales que traspasan los límites democráticos.

Listas de espera, eclipsadas por la pelotera

Antes de este abrupto final, el director del SCS señaló que, desde 2023 hasta el pasado mes de junio, los pacientes en lista de espera quirúrgica ascendían a 31.879 personas y presentaban 109 días de espera media, lo que supone 4.500 personas menos y una reducción de 48 días.

Ante las acusaciones del diputado socialista Miguel Ángel Pérez del Pino, que cuestionó la veracidad de los datos, Goya precisó que la gestión de la información de las listas de espera se rige por el Real Decreto 605/2003, que marca los mismos criterios de recogida de datos para todas las comunidades autónomas, y que en las islas se viene realizando con el mismo método y personal año tras año.

Según los datos de actividad a fecha de 30 de junio, la lista de espera de más de seis meses ha disminuido un 41,9% en estos dos últimos años, un dato que respalda el objetivo de priorizar a los pacientes que presentaban una mayor demora. La estrategia del SCS en este aspecto se centra en resolver antes la situación de los pacientes con mayor espera; de este modo, los pacientes que esperaban más de seis meses han pasado de 9.457 hace dos años a los 5.493 actuales.

El director del SCS dijo que su equipo celebra los resultados alcanzados, pero que aún no están satisfechos y deben seguir trabajando para continuar disminuyendo las listas de espera.

En este último semestre se ha registrado, por primera vez, un descenso tanto en la lista de espera quirúrgica como en la de consultas y pruebas diagnósticas. Si bien estos dos últimos indicadores siguen altos, es destacable que ya reflejen signos de mejoría.

Robos y pillaje en el hospital Insular Materno Infantil

Por otra parte, al responder a una pregunta formulada por Nicasio Galván, de Vox, la consejera de Sanidad, Esther Monzón, señaló que la seguridad del complejo hospitalario Insular Materno Infantil está garantizada las 24 horas de los 365 días del año. Sin embargo, reconoció que un recinto sanitario de esta envergadura, que recibe diariamente a unas 10.000 personas en sus seis edificios, puede registrar algún incidente.

Asimismo, destacó que, para evitar nuevos robos en el hospital grancanario, se han colocado más cámaras de videovigilancia, se han instalado varias puertas de seguridad y se ha reforzado la plantilla de vigilantes con dos nuevos efectivos.