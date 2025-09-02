31.879 pacientes pendientes de ser operados en Canarias: las listas de espera «consolidan su tendencia a la baja» La espera media para entrar a quirófano en la sanidad pública de las islas se sitúa en 109 días, 13 menos que hace seis meses. Se derivará a consultas de especialistas de la privada

La consejera de Sanidad, Esther Monzón, en la presentación de los datos de las listas de espera.

Carmen Delia Aranda Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Martes, 2 de septiembre 2025, 11:40 | Actualizado 11:57h.

Las listas de espera sanitarias descienden en Canarias y «por fin consolidan una tendencia a la baja», según la consejera de Sanidad, Esther Monzón. A 30 de junio de 2025 un total de 31.879 pacientes esperan a entrar en quirófano en la sanidad pública del archipiélago, 1.069 menos que seis meses atrás, lo que supone una bajada del 3,2%. Comparado el dato con junio de 2024, el descenso interanual es del 6,5%.

Más significativo es el descenso del tiempo medio de espera para ser operado en las islas: se sitúa en 109,16 días, tres meses y medio, por los 122,28 seis meses atrás.

En el caso de los pacientes que llevan más de seis meses aguardando para entrar en quirófano, la lista de espera también se ha reducido, pasando de los 7.252 de final de año a los 5.493 en junio de este año, una caída del 24,2%.

Según los datos adelantados por la consejera de Sanidad del Gobierno canario en una rueda de prensa que se celebra esta mañana, en el caso de las especialidades médicas, son 150.953 las personas que esperan por una consulta, un descenso del 4,8%.

La consejera ha confirmado que el Servicio Canario de Salud mantiene entre sus objetivos reducir las listas de espera derivando a pacientes a los especialistas de la sanidad privada concertada. Para ello, se está preparando una plataforma para poder acceder al historial médico desde centros sociosanitarios y hospitales concertados.

Además, son 25.633 las y los pacientes que aguardan por una prueba diagnóstica, un 0,77% menos.