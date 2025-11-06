El banco de sangre de Canarias pide donaciones urgentes de los grupos 0+ y 0- El aumento de la demanda hospitalaria de los últimos días ha dejado las reservas en niveles críticos

Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:14 | Actualizado 17:25h.

El banco de sangre de Canarias ha hecho un llamamiento urgente de los grupos sanguíneos 0- y 0+, con el fin de incrementar las reservas que se han visto comprometidas debido a la alta demanda hospitalaria de los últimos días.

Según informan desde la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia, hay recordar que el grupo sanguíneo 0- es escaso en la población, pero tiene una gran demanda, ya que pueden donar a todos los grupos, aunque solo puede recibir sangre del mismo tipo. Esto los convierte en personas más vulnerables, por lo que su donación es fundamental.

Las personas que quieran colaborar pueden informarse de las ubicaciones de las unidades móviles en la página web efectodonacion.com o en redes sociales, así como en el teléfono gratuito 900 234 061, donde podrán obtener más información sobre la ubicación de las unidades móviles y puntos de extracción fijos de la Red Transfusional Canaria.

¿Dónde donar en Gran Canaria?

Este jueves y viernes, la unidad móvil está en Arucas, en la calle Fernando Caubín Ponce de 9.00 a 13.45 y de 16.00 a 20.45 horas. Además, el viernes se instalará otro dispositivo en el Paseo Marítimo de El Puertillo, de 16.00 a 20.45 horas.

El viernes 7 de noviembre se realizará una extracción en la sede de la Consejería de Educación, en horario de 9.00 a 13.45 horas.

Para finalizar la semana, el punto de donación se trasladará al centro comercial Alcampo Telde, junto a la administración de loterías, donde se atenderá al público el jueves y el viernes de 16.00 a 20.45 horas.

En cuanto a los puntos fijos de extracción de sangre, la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia pone a disposición de la ciudadanía su sede en la calle Alfonso XIII, número 4, en Las Palmas de Gran Canaria, abierta de 8.15 a 21.15 horas, salvo festivos. Este punto cuenta con vado reservado para donantes.

El punto fijo de Santa Lucía de Tirajana, situado en el anexo del Centro de Salud de Vecindario, permanecerá abierto al público el miércoles de 16.15 a 20.15 y el jueves y viernes de 9.15 a 13.15 horas.

También se puede donar sin cita previa en otros puntos fijos de la Red Transfusional Canaria: en el Hospital Universitario Materno-Infantil de Canarias, de lunes a viernes de 10.30 a 13.30; en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, de lunes a viernes de 8.30 a 19.30; y en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde se puede donar de lunes a viernes de 10.00 a 19.30 horas, salvo festivos. En ambos casos, los donantes disponen de vado reservado.

En Hospiten Roca San Agustín también se puede donar con cita previa telefónica, llamando al 928 301 012 (opción 8), el martes y miércoles de 8.00 a 14.00 horas.

Donar sangre en Fuerteventura

En Fuerteventura, este jueves 6 de noviembre habrá un punto itinerante de donación en el Centro de Juventud de Antigua, de 9.00 a 13.30 horas. El viernes, la unidad móvil se trasladará al Parque Tecnológico de Puerto del Rosario, también de 9.00 a 13.30 horas.

Además, el Hospital General de Fuerteventura cuenta con un punto fijo de donación de la Red Transfusional Canaria, abierto de lunes a viernes de 11.00 a 13.30 horas. Se recomienda solicitar cita previa en el teléfono 928 546 684.

En Lanzarote, La Palma, La Gomera y El Hierro

En Lanzarote, esta semana se puede donar en el Centro Sociocultural Yacomar de Tías, el jueves de 16.00 a 20.45 y el viernes de 9.00 a 13.30 horas. También permanece operativo el punto fijo de donación del Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa, de lunes a viernes de 8.30 a 13.00 horas, excepto festivos.

En La Palma, el Hospital Universitario de la isla, en Breña Alta, dispone de un punto fijo de extracción de sangre abierto de lunes a jueves de 10.00 a 20.00, los viernes de 10.00 a 15.30 y los domingos de 13.00 a 20.00 horas. Los sábados permanecerá cerrado. Los donantes pueden contactar con el servicio a través de los teléfonos 922 185 321 y 922 185 320.

En La Gomera, el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe cuenta con un punto de extracción donde se puede donar de lunes a miércoles de 11.00 a 13.00, y los jueves y viernes de 9.00 a 13.00 horas, excepto festivos.

En El Hierro, el Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes dispone de un punto fijo operativo los lunes de 10.00 a 12.30 horas, excepto festivos.

Dispositivos en Tenerife

Hasta este viernes, una unidad móvil de donación visita el municipio de Santa Úrsula. El horario de atención al donante es hoy de 16.15 a 20.45, mañana jueves de 9.00 a 13.45 y de 16.00 a 20.45, y el viernes de 9.00 a 13.45 y de 16.00 a 20.00 horas.

El viernes, una unidad móvil se instalará en la plaza de la Catedral de La Laguna, donde se realizarán extracciones de 9.00 a 13.45 y de 16.00 a 20.30 horas.

También está disponible el punto fijo de donación de sangre de Santa Cruz de Tenerife, ubicado en la calle Méndez Núñez, número 14, que abre de lunes a viernes de 8.15 a 20.30 horas.

En el Centro de Salud de San Isidro, en Granadilla de Abona, se puede donar de lunes a viernes de 8.15 a 19.30 horas. Este punto cuenta con aparcamiento reservado para donantes y atención telefónica a través del número 677 980 518, excepto festivos.

En el Hospital Universitario de Canarias se puede donar sin cita previa de domingo a viernes y festivos de 8.30 a 21.30, y los sábados de 8.30 a 14.30 y de 15.30 a 20.00 horas. El teléfono de información es el 922 678 670.

En el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, la donación está disponible sin cita previa de lunes a viernes de 8.00 a 20.00 y los sábados de 9.00 a 13.00 horas, excepto festivos. El teléfono de atención al donante es el 922 602 060.

También se puede donar en Hospiten Bellevue, en Puerto de la Cruz, con cita previa en el 922 385 235 (opción 1), de lunes a viernes de 11.00 a 14.30 horas, excepto festivos. En el Hospital San Juan de Dios, situado en la carretera Santa Cruz-La Laguna, número 53, se puede donar de lunes a viernes de 10.30 a 12.30 horas, excepto festivos.

Requisitos

Para ser donante de sangre es necesario cumplir algunos requisitos básicos: tener entre 18 y 65 años (hasta 60 si se trata de la primera donación), pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud, y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas. La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia dispone de un teléfono gratuito de atención al donante, el 900 234 061, para resolver cualquier duda.