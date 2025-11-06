Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de las obras iniciadas en el HUC. C7

Arrancan las obras del primer ciclotrón de Canarias

Los trabajos, con una inversión de 11,4 millones de euros, se desarrollan en el Hospital Universitario de Canarias, terminarán en 2027

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 6 de noviembre 2025, 16:33

El Hospital Universitario de Canarias (HUC), en Tenerife, ha iniciado las obras para la instalación del primer ciclotrón del archipiélago, un equipo de alta tecnología destinado a la producción de radiofármacos emisores de positrones, así como la creación de laboratorios asociados y una radiofarmacia de Medicina Nuclear.

Esta infraestructura permitirá reforzar la capacidad diagnóstica de enfermedades oncológicas, cardiológicas y neurológicas, entre otras, en el conjunto del sistema sanitario público canario.

Con la puesta en marcha del nuevo ciclotrón, el Servicio Canario de la Salud (SCS) dejará de depender del suministro exterior de radiofármacos, que hasta ahora deben trasladarse desde la Península para su uso en las islas. Además, su incorporación situará al HUC como un referente nacional en medicina nuclear y diagnóstico avanzado.

La Consejería canaria de Sanidad ha destinado 11.431.379 euros a este proyecto, que contempla el suministro e instalación del equipamiento, la construcción de la nueva radiofarmacia y la mejora del área de Medicina Nuclear de los hospitales públicos del archipiélago.

Años de espera por delante

Las obras se ejecutarán en varias fases. La primera incluye la edificación de la radiofarmacia, mientras que las siguientes abordarán la adecuación del búnker que albergará el ciclotrón y la zona destinada al PET-TC, cumpliendo con los máximos estándares de seguridad radiológica y protección ambiental.

Se prevé que los trabajos concluyan en 2027, fecha a partir de la cual se iniciará el proceso de instalación, calibración y validación técnica del equipo antes de su puesta en marcha definitiva.

Los ciclotrones son aceleradores de partículas utilizados para la producción de radioisótopos que marcan distintas moléculas, permitiendo fabricar radiofármacos empleados en la detección de neoplasias y otras enfermedades mediante tomografías por emisión de positrones (PET).

Los hospitales del archipiélago, actualmente, dependen de un centro de medicina nuclear madrileño dotado de un ciclotrón que suministra a Canarias los radiofármacos para poder realizar estas pruebas diagnósticas.

Diagnósticos pendientes de un vuelo

Una gran tormenta o cualquier incidente en el aeropuerto de Barajas puede retrasar el diagnóstico de un enfermo de cáncer en Canarias que precise una tomografía de emisión de positrones (PET), ya que los radiofármacos tienen una vida útil muy corta.

Hace unos meses, el departamento de Sanidad solicitó a la aerolínea Binter que colabore en el transporte de radiofármacos desde la península para garantizar su suministro.

