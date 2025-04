«Si Dios quiere la obra del ciclotrón en el Negrín se licitará este año y terminará en el 2028»

David Ojeda Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 12 de abril 2025, 23:32 Comenta Compartir

Miguel Ángel Ponce acaricia ya los dos años como director gerente del Hospital Doctor Negrín, tiempo para el balance de su gestión pero también para mirar al futuro. La infraestructura sanitaria avanza hacia su plan estratégico para el periodo entre 2026 y el 2029 con grandes retos como la construcción del nuevo edificio de Tecnologías Avanzadas con el ansiado ciclotrón, del que su responsable asegura que «si Dios quiere se licitará este año y estará terminado en el 2028».

Este edificio que será bautizado como de Tecnologías Avanzadas busca convertir a las islas en una comunidad autónoma en el sentido más amplio de la definición, menos dependiente del exterior en materia de tratamientos. «El ciclotrón es una demanda antigua de Canarias, y en este caso va a haber uno en el Hospital Universitario de Canarias para la provincia de Tenerife, y el de la provincia de Las Palmas se va a ubicar en ese nuevo edificio. Es un edificio muy especial, porque tiene unas características muy específicas, ya que debe ser un edificio muy seguro, porque va a albergar dispositivos que, por un lado, son de radioterapia, y por otro lado va a producir radioisótopos, fármacos marcados con radioisótopos. Y eso nos va a permitir que dispongamos de esos fármacos aquí, evitando esperar que llegue un avión de Madrid todos los días para que nos traigan esos radioisótopos», dice Ponce.

El responsable de la infraestructura sanitaria central de Gran Canaria tiene claro que este periodo estratégico va a propiciar, en su opinión, un salto cualitativo a la atención a la ciudadanía. Subrayando de nuevo la construcción del edificio que albergará el ciclotrón y la protonterapia. «Canarias va a disponer de un dispositivo de protonterapia, que es una radioterapia muy específica y eficaz, sobre todo con tumores que precisan de una alta precisión en la administración de ese tratamiento. Estamos hablando, nada más y nada menos, especialmente de tumores cerebrales en niños. Ahí hay que ser tremendamente preciso, porque se requiere evitar dañar a los tejidos circundantes. Eso es lo que aporta la protonterapia. Y Canarias va a tener el primer aparato que la convertirá en un referente», señala.

Ampliar urgencias

Es evidente que la construcción de ese nuevo edificio, que evitará las cancelaciones en tratamientos porque no llega el avión desde Madrid, forma parte del crecimiento necesario del hospital. Pero no es la única necesidad de ampliar sus espacios, como reconoce Ponce, que cita al servicio de urgencias como uno de los que requiere de esa remodelación inmediata.

En ese sentido, señala que se están dando ya los movimientos necesarios para hacerlo. «En los últimos cinco años está llegando un 20% más de personas todos los días al servicio de urgencias. De una cifra de 210, 220 pacientes, ya estamos en 300 pacientes diarios. ¿Qué hemos hecho con urgencias? Pues lo primero, poner más refuerzos. Urgencias tiene tres puertas de entrada en el hospital. Tres puertas con tres médicos y tres enfermeros específicos. Y hemos puesto una cuarta puerta. Una cuarta puerta que funcionaba de mañana, pero no funcionaba de noche y que ahora se trabaja con los turnos completos», explica.

Pero es evidente que lo que urge es la ampliación de espacios. «Son muy estrechas las puertas y por eso a veces también la gente ve los famosos pasillos. El problema de los pasillos no es el paciente que está esperando a que el médico vea las pruebas y luego se vaya para casa, que a veces se acumulan por falta de espacio, es los que están pendiente de camas. Necesitamos más».

Listas de espera

En los últimos meses el Negrín ha avanzado en la reducción de algunas de las listas de espera consolidadas en cifras estremecedoras durante mucho tiempo. Ponce aborda cuáles son los retos para mantener esa progresión. «El reto es mantenerla en cifras por debajo de 90 días, que es lo que marcan los estándares de los grandes hospitales del país. Lo ideal es que ambas listas de espera, tanto la de consultas como la de cirugía, estén por debajo de los 90 días en la de quirúrgica y lo hemos conseguido y ahora hay que mantenerse», señala.

Ahora se trata de armonizar ambas listas, un reto complejo y en el que no todo el mundo es igual de optimista. «Se puede decir que la lista de espera de consultas se ha aumentado porque hemos, de alguna manera, trabajado todo lo que estaba acumulado de listas de espera pendiente de citar y que habían interconsultas y todo eso por lo que se ha reestructurado porque se ha priorizado todo lo más antiguo ya que hay dos prioridades: lo más antiguo y lo oncológico. Lo oncológico no puede esperar, eso va por otra vía completamente diferente, pero lo más antiguo se ha ido trabajando para que al mismo tiempo todos esos pacientes que ya estaban dentro del sistema fueran operados. Por eso la demora no ha bajado tanto, en el número total de pacientes pendientes de cirugía lo que ha bajado es la demora porque se ha trabajado lo más antiguo y con las consultas estamos haciendo lo mismo», manifiesta al respecto.

El director gerente del Hospital Doctor Negrín asume que en oncología «se estaban dando casos de listas de espera de seis meses y eso no tiene un pase». Sin embargo, añade que «a día de hoy tenemos una lista de espera de 75 días, que es la mejor lista de espera de Canarias de los hospitales de tercer nivel y eso ha sido gracias al nivel de los profesionales que tenemos trabajando en este centro».