El asesino le dijo a los policías que estaba con ella y se casó «para follársela gratis»

No irá a prisión hasta que se decrete la firmeza de la sentencia

A pesar de que Raúl Díaz ha confesado el crimen y habrá un veredicto de culpabilidad, no será detenido y enviado a prisión hasta que haya sentencia y la misma sea firme puesto que, hay que recordar, ya cumplió el plazo máximo de prisión preventiva establecido en cuatro años. En otros procedimientos con reconocimiento de hechos, el magistrado podría ordenar la detención inmediata del acusado en el mismo acto del juicio, pero en esta ocasión no será así. El magistrado José Luis Goizueta, en un escenario de consenso entre las partes, deberá dictar sentencia condenatoria y, en el supuesto de que todos anuncien su voluntad de no recurrir, podrá decretar la firmeza de la misma de forma inmediata después de que le notifiquen el fallo al acusado. Tras ese trámite, el juez abrirá la ejecutoria, acordará la liquidación del tiempo que Díaz ha estado como preso preventivo y se le dará un plazo no mayor de diez días para que ingrese en prisión. RaúlDíaz ha pedido ingresar en un centro penitenciario de la península.