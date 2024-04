«Queremos destacar la innovación que se hace en la universidad y ponerla al servicio de las empresas»

Cuando empezó su trabajo fin de máster tenía claro que quería realizar un proyecto en el que pudiera ver cómo el conocimiento adquirido lo podía aplicar a algo real. Tras un proceso de búsqueda nada sencillo, encontró una ONG que trabajaba en Benin, un pequeño país cerca de Nigeria, y apostó por ello. Analizó para su trabajo fin de máster cómo fabricar piezas de recambio de bombas de agua manuales para sacar agua de pozos subterráneos de este país en la barriga de África. Fue la primera vez que vio que lo que había estudiado, ingeniería industrial, sí que servía para algo. Una experiencia «transformadora» para Manuel Dovato, fundador de U4Impact, y que al conocer a Blanca Travesí, que también realizó un proyecto final de grado con una ONG, buscaron la forma de conectar a través de la tecnología empleados y candidatos.

De esta unión nació U4Impact, la startup que pusieron en marcha hace ahora cuatro años para que los estudiantes realicen sus trabajos fin de grado o máster en empresas o entidades sociales y con la que ahora, junto con Vocento, lanzan la primera edición de los Premios Innovación Sostenible Universitaria. El objetivo es premiar aquellos trabajos con mayor impacto y con lo que se pretende poner de relieve «toda esa innovación que se está haciendo en las universidades y ponerla al servicio de las empresas».

Estos galardones nacen con la vocación de permanecer en el tiempo y dar visibilidad laboral para los futuros graduados y apoyo económico a los ganadores a través de un trabajo que sí o sí tienen que hacer para obtener un título. Y es que, tal y como aseguran los fundadores, en las universidades españolas alrededor de 300.000 estudiantes dedican más de 100 millones de horas a hacer proyectos de fin de grado o máster, acabando el 85% de ellos en un cajón sin utilidad. Un trabajo, defienden, que realizado en colaboración con alguna empresa no solo aporta experiencia al estudiante y soluciones a la corporación sino que abre las puertas al mercado laboral. Lo ratifican los datos que manejan: un 30% de las empresas hicieron oferta de trabajo a los estudiantes tras finalizar su TFG. Además, un 70% de los estudiantes han hablado del TFG colaborativo en algún momento del proceso de selección de un trabajo. En definitiva, «no es la vía más fácil, pero sí la que más impacta», sentencian.

«Les sirve para conocer un sector, ver si les motiva, trabajar con una empresa y ganar experiencia», resume Travesí, que pone de relieve que su plataforma permite el primer acercamiento al mundo laboral para miles de jóvenes de un país que cuenta con la mayor tasa de desempleo juvenil de Europa. «Las empresas muchas veces no contratan por falta de experiencia, pero los estudiantes al final no ganan experiencia porque las empresas no les contratan. Es un círculo que de esta forma, al hacer un proyecto en contacto con la empresa, se rompe». Además, la empresa cuenta con gente joven para poner en marcha proyectos de impacto social como puede ser la sostenibilidad pero también proyectos internos que mejoren o atraigan beneficios a las corporaciones como los procesos de digitalización. Es, continúan, una forma que tienen las empresas «de identificar talento y gente motivada».

Categorías a premiar

Por todo ello, los premios, cuyo foco es la sostenibilidad entendida desde la parte social, ambiental y económica, es decir, una innovación sostenible, están distribuidos en cinco categorías: nuevas tecnologías, sostenibilidad, innovación social, salud y mujer stem. Categorías transversales en las que entra un amplio abanico de proyectos de las más de 30 universidad, tanto público como privadas, con las que colaboran. «Los galardones están enfocados tanto de líneas de interés relevantes para las empresas como temáticas en las que entra la sostenibilidad y lo importante de la transformación a nivel ambiental, donde caben proyectos no solo de ingeniería sino también proyectos de desarrollo de negocio», explican.

Es por esa vocación de hacerse relevantes en España -han llegado solicitudes desde todos los territorios y de todos los campos del conocimiento- por lo que lo hacen de la mano de Vocento. «Nos gusta conectar y generar relaciones con gente con la que podamos tener una relación a medio plazo y para eso tenemos que estar alineados en valores y en visión», aseguran. La celebración de la entrega de esta primera edición de los Premios Innovación Sostenible Universitaria será el próximo 27 de junio de 2024 a las 19:00h en la sede de Vocento en Madrid y se repartirán un total de 5.000€ en premios (1.000€ por categoría).