¿Qué ocurre cuando dejas de fumar?

Una de las peores decisiones que puede tomarse en la vida es la de encender un cigarrillo. Aunque uno no se de cuenta de ello, el cerebro se engancha a la nicotina desde la primera calada. Lo curioso es que es algo que suele resultar desagradable, pero a partir de ese momento no hay salida. Estamos atrapados por el tabaco. Por eso, si se es fumador, una de las decisiones más sabias que puede tomarse es la de abandonar el hábito. No es fácil. Supone un desafío titánico, al alcance de una minoría. Tiene sus pequeños ‘efectos adversos’, como los kilos de más que se ganan durante un tiempo; pero las ventajas para la salud son muchísimo mayores, enormes, según recuerda el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo.

«¡No es tan difícil! Si yo lo conseguí, usted también puede hacerlo», anima a sus pacientes el internista valenciano Javier Galiana, tesorero de la organización. De su mano, recorremos las ventajas de romper con el tabaco, que no son pocas, y los obstáculos qu e se encontrará. Piénselo bien: se respira mejor, se recupera el sentido del gusto, el olor, una mejor sexualidad, el riesgo de cáncer disminuye de manera drástica. «Los beneficios –afirma el experto, que ha trabajado hasta hace escasas fechas en la unidad de Urgencias de un hospital valenciano– se recogen desde el primer día y son para toda la vida». En sólo unas horas, uno comienza a sentirse mejor. En veinte años, está casi tan sano como quien jamás encendió un pitillo.