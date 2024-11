Los primeros 50 coches inspeccionados en el parking de Bonaire no tienen víctimas Los trabajos de achique han permitido bajar el nivel del agua hasta 1,5 metros. Un dron de la Policía Nacional ha inspeccionado el nivel más cercano a la superficie y los efectivos de la UME acceden al interior

Juan Carlos Villena Valencia Lunes, 4 de noviembre 2024, 07:33 | Actualizado 08:07h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Uno de los puntos de rescate más complicados en la tragedia que ha asolado la provincia de Valencia con la DANA se encuentra en el Centro Comercial Bonaire, en Aldaia. Hasta allí se ha desplazado una unidad de la UME y de los Zapadores Paracaidistas de Alcantarilla para, tal y como ha podido confirmar este periódico, comenzar el acceso hasta el interior del aparcamiento. De momento, para una primera inspección superficial puesto que se dan las condiciones de que entren los buzos y el resto de efectivos pero bajando el nivel del agua hasta los 1,5 metros en algunos puntos del parking lo que permite albergar esperanzas que durante este domingo se pueda comenzar a acceder a los vehículos y poder empezar a rescatar a los cuerpos que se puedan encontrar atrapados en la instalación o en los coches.

De momento, la Policía Nacional ya ha podido realizar una primera inspección, a vista de dron, que ha permitido confirmar que en los primeros 20 coches inspeccionados cerca de la superficie no hay víctimas mortales. Los efectivos de la UME han inspeccionado otros 30 coches en las últimas horas y han comprobado que no había cuerpos.

En los 2.000 metros cuadrados del parking interior de Bonaire, las fuerzas de seguridad estiman que se embalsaron 200 millones de litros de agua y se ha conseguido, en algunas de las fases del bombeo con máquinas llevabas a cabo este domingo, llegar a un caudal de dos millones de litro extraídos a la hora.

El teniente David Escribano, del escuadrón de Zapadores Paracaidistas de Alcantarilla, ha informado sobre las labores que están haciendo en la operación de rescate en el centro comercial situado en Aldaia: «Estamos desde el día uno destinados en Valencia, llegamos por la noche, y nos pusimos a disposición de los compañeros de la UME para cualquier necesidad que tuviera la población en este punto. En el parking, el nivel de agua aún es alto y por eso estamos con el trabajo previo de maquinaria pesada, para retirar las primeras capas de agua y lodo, y que podamos entrar. Anoche lo intentamos y no se pudo. No puedo decir las horas que nos quedan pero estamos trabajando para hacerlo. No tenemos estimación de personas que puedan estar afectadas, o de los vehículos que están dentro, pero es una extensión muy amplia. Son varios pisos y tenemos que esperar a un primer intento para explorar».