Polémica por un vídeo xenófobo en TikTok de un político en Murcia

Raúl Hernández y Alicia Negre Miércoles, 5 de febrero 2025, 08:20 Comenta Compartir

Una publicación del primer teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana de Molina de Segura (Murcia), Antonio Martínez, en la red social Tik Tok ha despertado la polémica. En las imágenes, que se hicieron virales en apenas unas horas y cuya visualización pública el portavoz local de Vox ha eliminado, se aprecia a diferentes personas, sobre todo mujeres de origen magrebí, andando por la calle con sus hijos menores de edad. Van acompañadas del texto «con las barrigas de nuestras mujeres os conquistaremos otra vez» y del mensaje «por esto solo queda Vox».

El PSOE de la localidad sostiene que las imágenes «suponen un ataque directo contra la convivencia en el municipio» y ya ha anunciado que llevará ese vídeo «xenófobo» a la Fiscalía para que investigue si Martínez pudo incurrir en un presunto delito de odio. La formación avanzó, además, que se exigirá en un Pleno extraordinario la dimisión inmediata de Martínez como primer teniente de alcalde y portavoz de Vox.

Los socialistas reclamarán, además, la reprobación pública de Martínez por parte del Pleno municipal, «dado que su comportamiento es incompatible con los valores democráticos y de respeto que deben prevalecer en la institución». El PSOE instará a que se investigue, asimismo, si quien ha grabado el vídeo ha podido incurrir en una infracción de tráfico al ir conduciendo mientras realizaba la grabación, lo que supondría una violación de la normativa vigente en seguridad vial.

Asimismo, Izquierda Unida-Verdes de Molina de Segura también reclamará la dimisión del edil al considerar que «de las personas electas, que representan a la ciudadanía, se espera que tengan un espíritu constructivo y trabajen para el bienestar de la población. El señor Martínez Sánchez está sembrando el odio, no solo en Molina, sino en toda la Región de Murcia, utilizando un discurso xenófobo y machista».

Martínez, en declaraciones a La Verdad, asegura que alguien le pasó esas imágenes acompañadas del texto principal y decidió colgarlas en la citada red «como tantas cosas que subo». El teniente de alcalde molinense remarca que su publicación «se ha malinterpretado totalmente» y subraya que «en ningún momento se ataca a ninguna población».

«Estamos dejando perder nuestra cultura»

La intención del edil, según explica, era «que se hiciese reflexionar a la población porque los que somos de aquí, los autóctonos, nos dedicamos a tener perros, a tener cosas... y no nos dedicamos a lo verdaderamente importante, que es la familia». Martínez no considera que sus imágenes puedan despertar el odio hacia los migrantes y no entiende que sea digno de reproche que en ellas se pueda apreciar, incluso, a niños. «A los menores desde luego no se les ve la cara», asegura. «Mi intención no era que nadie se sintiera ofendido y, si es así, lo siento por la parte que me toca».

El teniente de alcalde molinense asegura que ha retirado el vídeo de su perfil público de Tik Tok porque «hay gente a favor y gente en contra y no era mi intención que entraran en batalla». A su entender, «la gente ha magnificado» su publicación que perseguía lanzar una reflexión: «estamos dejando perder nuestra cultura».

El alcalde de Molina de Segura, el popular José Ángel Alfonso , evitó este martes entrar a valorar las declaraciones de su compañero de gobierno, que en ningún momento condenó.