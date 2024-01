Polémica por el cartel de la Semana Santa de Sevilla

La presentación del cartel de la Semana Santa de Sevilla, que este año estaba a cargo del pintor Salustiano García, se ha producido este sábado. La ilustración, en la que sale representado Jesús, está inspirada en Horacio, el hijo del artista. Una vez que hecho público, las redes sociales han comenzado a arder de comentarios de los usuarios. Muchos de los mensajes lanzados en estas plataformas criticaban la manera en la que García había diseñado el cartel de las fiestas. Otros han optado por hacer chistes. Y hay algunos que se han atrevido a buscar comparaciones con famosos.

El pintor ha explicado, durante la presentación de cartel, que cuando recibió el encargo de diseñar el cartel pensó en realizar la imagen tradicional de Jesucristo. Sin embargo, rechazó esta idea y decidió utilizar a su hijo como forma de inspiración para tratar de reflejar la «pureza». Sin embargo, la ilustración de Salustiano García no ha causado el efecto esperado.

Muchas personas han criticado el estilo con el que ha pintado a Jesucristo. «No voy a opinar del cartel porque me bloquean la cuenta. Esto no es mi Semana Santa ni mi Sevilla representada», escribía un joven en redes sociales. No ha sido el único que ha lanzado comentarios en contra del cartel. «El cartel de la Semana Santa de Sevilla 2024 me encanta y me horroriza a partes iguales», aseguraba otra persona en la misma plataforma.

Sin embargo, no todo han sido malas reacciones. Algunas personas han tratado de buscar parecidos con personajes públicos. Los más repetidos han sido el jugador del Betis Isco.