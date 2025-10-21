La pobreza en Canarias sigue al alza: Cáritas ha atendido este año a 1.053 personas sin hogar solo en Las Palmas El voluntariado de la entidad en la provincia oriental analiza la situación y alerta de que solo podrán ayudar a los más vulnerables por falta de recursos

Representantes de Cáritas Diocesana en la asamblea celebrada este fin de semana con benefactores, trabajadores, clérigos y voluntarios.

Carmen Delia Aranda Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Martes, 21 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Cáritas advierte de que en los dos últimos años se «ha acentuado la cronificación de la pobreza en Canarias» debido a «un deterioro generalizado de los factores de protección social y la mercantilización de la vivienda».

Esta es una de las conclusiones a las que ha llegado el voluntariado de la entidad durante el pasado fin de semana, tras analizar los últimos dos años de acción de la organización en la provincia de Las Palmas.

EN CONTEXTO Vivienda El encarecimiento del alquiler y escasez de alternativas asequibles agravan la exclusión residencial

Propósito La entidad reclamará el acceso a una vivienda digna y exigirá políticas públicas que garanticen este derecho

Presión La vivienda se ha convertido en un gasto inasumible para las familias canarias vulnerables

Salud El deterioro físico y mental de las personas atendidas empeora por la falta de acceso a la sanidad y de recursos

Uno de los indicadores que demuestra claramente la intensificación de la pobreza es que, en lo que va de año, la entidad ha asistido a 1.053 personas sin hogar en la provincia de Las Palmas. Además, desde el Área de Vivienda de la entidad ya se ha atendido en Gran Canaria a más familias vulnerables que en todo 2024.

Menos donaciones y recursos

En la asamblea de Cáritas Diocesana, celebrada en el colegio Claret de Tamaraceite, voluntarios de dispositivos y servicios de Cáritas en Gran Canaria, La Graciosa, Lanzarote y Fuerteventura expusieron las dificultades para cubrir las necesidades de la población vulnerable en Canarias debido a la intensificación de la pobreza y al «descenso de las donaciones, la inestabilidad, la falta de actualización y los retrasos en los ingresos de financiación pública», según informó la organización a través de un comunicado.

Además, los voluntarios identificaron cinco desafíos sociales que condicionan la eficacia y la incidencia social de la acción de Cáritas.

Estos factores que determinan el avance de la pobreza son, en primer lugar, la crisis habitacional y la exclusión residencial, con un encarecimiento del alquiler y una escasez de alternativas asequibles, lo que está convirtiendo la vivienda en el principal gasto familiar; seguido del «deterioro de la salud física y mental de las personas acompañadas, agravado por el difícil acceso a servicios sanitarios y la escasez de recursos adecuados para problemáticas no diagnosticadas».

Otro frente identificado por los agentes de Cáritas se sitúa en el ámbito educativo, ya que han detectado a muchos menores y jóvenes que carecen de recursos para afrontar el material escolar o actividades de refuerzo.

La realidad migratoria también complica el panorama, según los voluntarios de Cáritas, que cifran en un 54% las familias acompañadas de origen migrante. Para colmo, más de la mitad de estos hogares, el 56%, se encuentra en situación administrativa irregular, «lo que limita su acceso a derechos y a la protección social pública», precisan desde la entidad.

Inestabilidad financiera

La puntilla a esta situación la ponen las administraciones públicas canarias, que no están garantizando la financiación continuada de los proyectos y programas que Cáritas desarrolla de forma permanente. En este sentido, la entidad se queja de la lentitud en los procedimientos de convocatorias y resoluciones de subvenciones, así como de las demoras en la recepción de fondos, que están obligando a Cáritas a buscar alternativas con costes financieros elevados. De hecho, la organización ha tenido que pedir dos préstamos ante la caída de un 24% en las donaciones y la falta de actualización de las subvenciones públicas.

Ante este panorama, «Cáritas se ha visto obligada a redefinir sus criterios de acceso a las ayudas para priorizar a las personas en situación de exclusión social más severa», indicó el director de Cáritas Diocesana de Canarias, Gonzalo Marrero, quien aprovechó la ocasión para agradecer la dedicación de los voluntarios y el apoyo de la sociedad y las empresas canarias. «Seguimos pidiendo su apoyo y colaboración, porque sin él no podríamos hacer lo que hacemos», dijo.