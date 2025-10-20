La presidenta del Parlamento recibe el Informe El Estado de la Pobreza en Canarias 2025 El estudio refleja que el 31,2% de la población canaria está en riesgo de pobreza y/o exclusión social, la cifra más baja de la última década

Lunes, 20 de octubre 2025, 08:41 Compartir

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, recibió el Informe El Estado de la Pobreza en Canarias 2025, elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Canarias (EAPN-Canarias). El documento, basado en los indicadores europeos AROPE, ofrece una radiografía actualizada sobre la evolución de la pobreza y la exclusión social en las islas.

Según los datos presentados, el 31,2% de la población canaria se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social; la cifra más baja registrada en la última década, lo que refleja una ligera mejora respecto a ejercicios anteriores. No obstante, el informe advierte de que la vivienda continúa siendo uno de los principales factores de empobrecimiento.

Durante la entrega a la presidenta Pérez, estuvieron presentes Esther Gálvez, presidenta de EAPN Canarias y Laura Hernández, vocal de EAPN Canarias. Ambas expusieron los principales resultados y retos del estudio, subrayando la importancia de consolidar políticas de inclusión sostenidas y de garantizar la igualdad de oportunidades en todo el territorio insular.

El desglose ante los medios de comunicación fue realizado por el vicepresidente de EAPN Canarias, Fernando Rodríguez.

Por su parte, la presidenta Astrid Pérez destacó «la relevancia de contar con un estudio preciso que nos permite conocer los indicadores de pobreza y exclusión social en las islas para que las instituciones públicas puedan actuar conociendo la situación real de las personas más vulnerables de Canarias.«