Una pareja con dos hijos en Canarias si no cuenta con 2.234 euros es un hogar vulnerable Asuntos sociales Un informe de Foessa y Cáritas ahonda en cómo el aumento de la inflación está impactando en las condiciones de vida de las familias

La Fundación Foessa y Cáritas presentaron ayer el informe 'El coste de la vida y estrategias familiares para abordarlo'. Un estudio en el que analizan el impacto de las secuelas de la covid y la escalada inflacionista provocada por la guerra de Ucrania en la vida de las familias y concluyen con que tres de cada diez hogares no cuentan con suficientes ingresos para alcanzar unas condiciones de vida dignas en España. En el caso de canarias, una pareja con dos hijos de entre 3 y 12 años necesita 2.234 euros para no ser un hogar vulnerable si está pagando alquiler. Con la casa en propiedad la cifra baja a 1.676 euros. Mientras que un hogar monoparental. con las mismas condiciones, requiere 1.361 euros, que ascienden a 1.983 si tiene que pagar por la vivienda.

El estudio se sustenta en lo que llaman un presupuesto de referencia para unas condiciones de vida dignas, un sistema, explican Foessa y Cáritas en una nota de prensa, «de medición complementario que permite abordar la pobreza no solo a partir de los ingresos disponibles sino que los asocia a las necesidades básicas de los hogares». De esta forma, la pobreza no se define de forma «abstracta», sino dependiendo del hogar concreto. Para el archipiélago, una persona sola puede llevar una vida digna si tiene una renta de 757 euros y tiene su propiedad pagada. Si no es así la cifra asciende a los 1.155 euros.

A mediados de octubre EAPN-Canarias presentó el informe Aropeen el que señalaba que la renta media de ingreso por persona en Canarias es de 10.061 euros. « Somos la cuarta comunidad con el nivel de renta más baja y solo ha aumentado 226 euros . La media española es 2.108 euros superior», añadió en la presentación el vicepresidente de la institución, Fernando Rodríguez García. En ese sentido, continuó, «esta renta influye en más dificultades para llegar a final de mes, afrontar los gastos imprevistos o los pagos de la vivienda y los suministros básicos».

Ahora, el estudio de Foessa y Cáritas, advierte de que el 31,5% de los hogares en España, seis millones de familias, tiene unos ingresos muy por debajo de los que necesitan para vivir en condiciones dignas, es decir, «viven con ingresos inferiores al 85% de su presupuesto de referencia».

En las islas ese presupuesto va desde loa 757 euros de una persona sola hasta los 2.089 de una pareja con dos hijos jóvenes estudiantes de universidad y con la casa pagada.

Este estudio también analiza la distribución de los gastos esenciales y el resto de gastos de tal forma que Canarias es la cuarta región española en la que las familias más porcentaje deben dedicar a los gastos esenciales (vivienda, alimentación y transporte) con 62,9 euros de cada 100, por debajo solo de Castilla - La Mancha (65,3 euros de cada 100), Baleares (65,1) y Cantabria (64). El dato, además, hay que entenderlo en el marco del aumento de la inflación. Y es que Canarias es la comunidad en la que menos ha crecido, con un 8,5%, mientras que el aumento ha sido del 11,6% en Castilla y León o del 12,7% en Castilla - La Mancha.

También hay una realidad variable por territorios en cuanto a la población que ha tenido retrasos con los pagos de la vivienda principal, alquiler, hipoteca o recibos como la comunidad o la luz. En Canarias esta cifra asciende al 15% de las familias, igual que en Murcia, Baleares y Andalucía, frente al 8% en el País vasco, Galicia, Cantabria o La Rioja.

El estudio advierte de que la inflación está teniendo un gran impacto en los hogares con menos de 1.500 euros de ingresos, y que en estos a final de año se dedicarán 80 de cada 100 euros a «poder subsistir».

Casi la mitad de las familias sin ingresos suficientes ha recortado el presupuesto en alimentación Casi la mitad de los hogares vulnerables en España han recortado su presupuesto en alimentación y una cuarta parte de ellos no puede llevar una dieta espacial pese a que lo necesita por cuestiones médicas, según el estudio ''El coste de la vida y estrategias familiares para abordarlo' que presentaron ayer la Fundación Foessa y Cáritas. Además, siete de cada diez hogares vulnerables ha renunciado o ha reducido sus gastos en ropa y calzado y el 18% de los hogares con niños -casi medio millón de familias- ha dejado de usar el comedor por no poder costearlo. También seis de cada diez hogares ha reducido el consumo de electricidad, una tercera parte ha renunciado a comprar una prótesis, unas gafas o unos audífonos, y un 14% no compra alguno de los medicamentos que necesita por falta de recursos económicos. Es lo que Juan Carlos Lorenzo de Armas, presidente de EAPN-Canarias, resumió al presentar a mediados de octubre el informe Arope. «Se afianza el complejo término de escoger. Escoger en bienestar, en necesidades básicas a cubrir: alimentarme adecuadamente o vivir en un lugar digno. Es perverso porque son decisiones que de alguna forma van a perjudicar su proyecto vital», lamentó al presentar las cifras. Foessa y Cáritas proponen en su informe algunos cambios para solventar las necesidades de las familias más vulnerables, afectadas brutalmente por la subida de la inflación y la crisis poscovid. «Las políticas públicas deben orientarse a contrarrestar las causas de la pobreza y, también, a paliar sus efectos velando, en primer lugar, por asegurar unos ingresos mínimos a las familias por la vía del empleo (u otras) y complementar cuando éstos no sean suficientes. Así, parece claro que las políticas sociales han de complementar los ingresos de los hogares», demandan.