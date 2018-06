Pacientes y profesionales de la salud mental vapulean el plan de Baltar

El plan de salud mental de Canarias 2018-2023 tenía que haber estado concluido en septiembre del año pasado y, a estas alturas, con todas sus acciones ya en marcha, pero no fue hasta finales de abril cuando la Consejería de Sanidad «invitó» a las asociaciones de usuarios y a los profesionales de la salud mental a hacer «una valoración del borrador institucional», un documento «insufrible» de 560 páginas que el Gobierno pretende aprobar por decreto y sin pasar por la Comisión de Sanidad del Parlamento y «del que desde hace un mes» no han vuelto a saber nada.

Las asociaciones de enfermos, familiares y profesionales de la salud mental han dejado transcurrir ese mes desde que acabara el plazo que Sanidad les dio para «opinar» sobre el plan antes de salir a la opinión pública. Y lo hacen, decía este miércoles Francisco Rodríguez Pulido, presidente de la Asociación Canaria de Neruopsiquiatría y Salud Mental, porque temen que sus aportaciones a un documento para cuya elaboración ni se les ha tenido en cuenta acaben en saco roto. «Lo más probable es que solo acepten aquellas que no alteren la normalidad institucional, que no supongan un contratiempo y las de naturaleza menor», dicen tanto Pulido como Alcira Sosa, presidenta de la Asociación Integral para la Salud Mental Espiral, Guillermo de la Barreda, de la Asociación Canaria en Defensa de la Sanidad Pública, y Ana Concepción, de la Asociación Tinerfeña en Lucha por la Salud Mental.

Tras afirmar que en esta legislatura la salud mental ha sido un «campo de propaganda política» sin apenas iniciativas eficaces, calificaron el plan, cocinado al albur de una «participación sesgada», dicen, de «estrategia» y «banco de acciones y propuestas» que rompe con la visión estratégica del III Plan de Salud de Canarias.

El vapuleo al plan que en última instancia firmará el consejero José Manuel Baltar no tiene desperdicio, pues uno detrás de otro criticaron duramente no solo el contexto de su elaboración sino su contenido -que la opinión pública aún no conoce-. Y fue aquí donde todos convinieron en que se trata de un plan que, además de carecer de ficha financiera y de unas prioridades, «no va a resolver los problemas reales», ni pinta un escenario de transformación asistencial porque «sigue tratando la locura como un déficit y una enfermedad incurable».