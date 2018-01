Nuevo colapso en Urgencias del Negrín

«Lo peor está por llegar con la gripe y si no se buscan soluciones que terminen de desbloquear la situación, no solo de Urgencias sino del resto del hospital, será difícil no ver imágenes de pacientes en los pasillos», destaca la misma fuente. Por ejemplo, este jueves pese a que «se trasladó 27 pacientes a la unidad de tránsito, 18 personas aún esperaban en camillas y en pasillo, gran parte de ellos para ser trasladados a centros concertados», indica el personal. «Ni con la unidad de tránsito abierta damos abasto en el servicio; aún se necesita más y mejor organización», sentencia.