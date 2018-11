Nueva deliberación sobre La Manada

Una vez adoptada una decisión por parte de los cinco magistrados que integran la Sala de lo Penal del TSJN, la sentencia podría estar redactada y notificada a las partes aproximadamente en un mes.

El pasado mes de octubre, la Sala ratificó su decisión anterior de no celebrar una vista oral en los términos solicitados en sus recursos de apelación por parte de la denunciante y del Ayuntamiento de Pamplona, así como por las defensas de cuatro de los cinco condenados.

El Tribunal Superior no considera necesaria la celebración de la vista para la correcta formación de su convicción puesto que "queda ilustrada por los extensos y fundados recursos de apelación y sus respectivas impugnaciones".

"Por otra parte, la decisión de no celebrar vista se conviene mejor con el interés de preservar la identidad e indemnidad de la víctima denunciante", explicaron los magistrados. En los recursos presentados a la sentencia de la Audiencia de Navarra, tanto la acusación particular como las acusaciones populares ejercidas por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona solicitan que los hechos no sean considerados como un abuso sexual, sino como una agresión sexual. Por contra, las defensas de los condenados reclaman su absolución.