La Manada, libre por vivir a 500 kilómetros de la víctima

El auto cuenta con un voto particular discrepante, el del presidente del tribunal, quien aboga por prorrogar la prisión provisional de manera incondicional.

Sin riesgo de fuga al no tener dinero

La sección segunda de la Audiencia de Navarra, que en abril condenó a nueve años de cárcel a La Manada por abusar sexualmente de una joven en los Sanfermines de 2016, ha trasladado este viernes a las partes el auto por el que acuerda la libertad provisional de los cinco miembros del grupo, conocida ayer jueves. Entre las razones para dejarlos libres, la audiencia destaca que viven a más de 500 kilómetros de la víctima, que no tienen antecedentes por delitos sexuales, que no tienen dinero para «procurarse una fuga eficaz» y que la alarma social no justifica mantenerlos en prisión preventiva.

Con respecto a la reiteración delictiva, la Audiencia de Navarra incide en el auto en que «ninguno de los acusados ahora condenados» cuenta con antecedentes penales por delitos de naturaleza análoga o similar a aquel por el que vienen condenados. El auto ha tenido en cuenta, además, «que los acusados tienen residencia a más de 500 kilómetros del lugar en que reside la víctima» y que se puede tranquilizar el sosiego de la víctima con otras medidas que sean «menos gravosas que la prolongación de la situación provisional».